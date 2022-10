Ezek a sorozatok és filmek érkeznek az RTL rövidesen induló streaming-platformjára, az RTL+-ra

Zámbó Jimmy élete, fontos társadalmi problémák fekete humoron át való megismerése, gyönyörű tájak, focimeccsek, külföldön már sikeres sorozatok, illetve mozifilmek.

Csütörtök délelőtt az RTL vezérigazgatójával, Vidus Gabriellával az rtl.hu-n megjelent interjú szerint a cég rövidesen RTL+ néven indít saját, a magyar nézőkre fókuszáló streaming-szolgáltatást, amin az első tizenkét hónapban tizenkét exkluzív tartalom érkezik majd.

Az RTL Marketing és Kommunikációs Igazgatósága most még több részletet árult el, így biztossá vált, hogy az RTL+-on debütál majd többek közt

a Zámbó Jimmy életét és halálát feldolgozó sorozat, A Király,

a Cseke Eszter és S. Takács András által készített On The Spot következő évada,

az Amit tudni akarsz… című tematikus ismeretterjesztő műsor,

a fekete humorral fűszerezett, kisvárosi történeteken át fontos és aktuális társadalmi kérdéseket, így a transzneműséget és a rasszizmust boncolgató A Nagy Fehér Főnök című sorozat (a főbb szerepekben Lengyel Tamást és Rujder Vivient láthatjuk majd, de Farkas Franciska is felbukkanását is várhatjuk),

a nyers, bevállalós, fiatal felnőttekről szóló Ki vagy te?, amiben egy csapatnyi fiatal fotós álmait és egyikük rejtélyes halálát követő útkeresését követhetjük nyomon (a főszerepben Lengyel Tamással, illetve Pásztor Virággal),

itt indul majd a Mellékhatás, illetve a Gyertek át! második évada,

érkeznek a német és holland közönség körében már sikeres Mocro Maffia,a Black Tulip, és a Faking Hitler,

a Magyarországon tavaly bemutatott Sisi új epizódjai,

az UEFA Európa Liga és az UEFA Európa Konferencia Liga futballmérkőzései,

sőt, az RTL+ az On The Spot két arcának válogatásában hozza majd el a világ dokumentumfilm-termésének legjobb, fesztiválokat is megjárt alkotásait is.

A közlemény szerint a Vadlovak, illetve a magyar szinkron történetét bemutató Magyar hangja című filmeket is elérhetővé tevő RTL+-ba integrálódnak majd a RTL jelenlegi digitális videóplatformjai, az RTL Most és az RTL Most+ – ezek az RTL+ Light, illetve RTL+ Active nevet veszik majd fel.

A jelenlegi RTL+ tévécsatorna október 28-tól RTL HÁROM-ként él majd tovább, műsorát pedig filmek adják majd.

A digitális szolgáltatásnak mindezek után lesz

külön előfizetéssel, a már meglévő tévéelőfizetések egy részével, illetve egy szimpla regisztrációval elérhető felülete is.

Az előfizetéses streaming platformon az RTL saját gyártású sorozatai és showműsorai mellett amerikai mozifilmek és nemzetközi sikersorozatok, köztük számos magyarországi streamingpremier, és szinkronizált, exkluzív produkciók lesznek elérhetőek.