Az SZFE kirúgott tanára közzétette beszédét, amit nem mondhatott el az egyetem szenátusa előtt

A Facebookon tette közzé tavalyi beszédét Karsai György, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának korábbi vezetője, akit egy hónappal ezelőtt távolított el az egyetemről Rátóti Zoltán rektor. Karsai azt megelőzőleg 25 évig tanított az SZFE-n, és idén augusztusban indoklás nélkül mondtak fel neki.

Karsai most azt írja, kirúgásához vélhetően köze lehetett a beszédének is, amit tavaly ősszel akart elmondani a szenátus ülésén, ám az ülést levezető, akkori megbízott rektor, Novák Emil nem engedte neki, hogy befejezze a beszédet, és lekapcsolta a mikrofonját arra való hivatkozással, hogy sértegeti a szenátus tagjait.

Most a teljes beszédet kitette a Facebookra, mivel „továbbra is szeretné megérteni a kirúgása okait”, pláne, hogy csak egy évvel a beszéde után került sor a munkaviszonya megszűntetésére. Karsai a beszédben elmondta, hogy nem kívánt részt venni a szenátus munkájában, mert „az SZFE-t erőszakkal kisajátító hatalom által létrehozott Alapítvány, illetve az általa kinevezett kuratórium olyan Szervezeti és Működési Szabályzatot (Rendet) foglalt írásba, amely megfosztotta az intézmény demokratikusan megválasztott szenátusát legfontosabb jogosítványaitól: a hatalom ezzel lezárta a 155 éves SZFE autonómiájának felszámolási folyamatát.” Kitért arra is, hogy a kancellár kérésének megfelelően kezdeményezte azt a szabályzatmódosítást, amely kötelezővé tette volna számára a részvételt a szenátus ülésein. A szenátus tagjainak pedig az alábbi kérdéseket tette fel:

De azért nagyon szeretném tudni, hogy egyetlen pillanatra sem merült fel Önökben az elmúlt hónapok során, hogy ezt talán mégsem kellene megtenni, hogy talán mégsem jó ügyet szolgálnak? Azon sem gondolkodtak el, hogy esetleg mégis azoknak van igazuk, akik a túlzás nélkül világméretű tiltakozás keretében azt mondták és mondják itthon és külföldön, hogy az SZFE kisajátítása, az egyetem autonómiájának hatalmi szóval történt megszüntetése nem helyes, sőt, elítélendő? Hogy az egész folyamat erkölcsileg vállalhatatlan, és így vállalhatatlan az Önök szerepvállalása is abban az eseménysorban, amely az alma mater-üket védeni akaró hallgatók részéről tavaly szeptemberben egyetemfoglaláshoz, illetve a szenátus valamennyi tagjának lemondásához vezetett? Az SZFE elveszítette legjobb oktatóit, rengeteg hallgatóját elüldözték: nem gondoltak soha arra, hogy ez nem helyeselhető, hogy ilyesmi diktatúrákban szokott előfordulni, s hogy ebben szerepet vállalni, mindehhez ilyen-olyan szerepben asszisztálni nem illendő?

A beszéde zárásaként pedig Cserhalmi György MMA-székfoglalóját idézte: