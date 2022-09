Decemberben érkezik a Vaják előzménysorozata

A Henry Cavill főszereplésével készülő a Vaják (The Witcher) harmadik évadjának premierjére ugyan még várnunk kell (2023 nyaráig), de van egy jó hírünk a rajongóknak, a Netflix a Tudum nevű rajongói online eseményen bejelentette, hogy 2022. december 25-én érkezik a népszerű sorozat előzménye, a The Witcher: Blood Origin. A Michelle Yeo nevével fémjelzett új sorozat jóval a Vaják története előtt játszódik, és azt mutatja majd be a nézőknek, hogyan „született meg” a fantasy univerzum első mágikus képességekkel bíró mutánsa (azaz vajákja).