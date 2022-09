Bezár Budapest egyetlen műemlék virágboltja, a Váci utcai Philanthia

Az üzletben novemberig lehet még vásárolni.

A magyar szecessziós építészet egyik legérdekesebb alkotása nem egy épület, hanem egy virágbolt, a Váci utca 9. aljában 1904 óta működő Philanthia virágbolt, aminek portálja immár száztizenhat éve, 1906 óta állja a sarat a történelem viharaival, illetve a pusztító elemekkel szemben.

A Kőrössy Albert Kálmán tervei szerint létrejött, vörösréz-betétes portál (aminek páratlan számú rózsafejei a Rákóczi út végén is visszaköszönnek), illetve üzletbelső saját kategóriájában az egyetlen érintetlenül fennmaradt európai túlélő, gyönyörű intarziás berendezését, illetve a falakon lévő Márk Lajos-olajfestményeket (ezekről belső fotók itt láthatók) azonban már csak rövid ideig láthatjuk, hiszen

a bolt novemberben biztosan bezár majd

– derült ki a hely hivatalos Facebook-oldaláról, ahol a zárás pontos okát nem tették közzé.

Az angol nyelvű posztban a hely üzemeltetői arról írnak, hogy tíz év után be kell csukniuk a kapukat, így idén már biztosan nem láthatjuk a mindig meglepően intenzív élményt adó karácsonyi kirakatukat.



A Huszár Józsefné Szabó Jozefa által létrehozott üzlet célja Budapest virágvárossá válása volt, ezért pedig nyilvánvalóan mindent meg is tettek, sőt, Baldavári Eszter kutatásaiból (Magyar Építőművészet, 2019/4.) az is egyértelművé válik, hogy fontos kulturális feladatokat is elláttak:

a Magyar Nők Közművelődési Köre 1905-től tartotta itt a művészeti zsúrjait, Szablya-Frischauf Ferenc kiállítást rendezett a terekben.

A vásárlók közt gyakran bukkantak fel hírességek, sőt, 1916-ban, IV. Károly koronázására innen vitték a Zita királynénak szánt virágcsokrot is, amit Budapest polgármesterének lánya, Bárczy Irén nyújtott át.