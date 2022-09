Megkezdődött Hann Endre és Kálomista Gábor pere az Elk*rtuk miatt

A beperelt producer filmes stábbal érkezett a bíróságra.

Csütörtökön megkezdődött Hann Endre és Kálomista Gábor pere a Fővárosi Törvényszéken – írta meg a 444. Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató cég vezetője még márciusban perelte be az Elk*rtuk című filmet készítő Mega Film Kft.-t , mert álláspontja szerint a stúdió a filmmel megsértette a jó hírnévhez való személyiségi jogát.

Hann azt sérelmezte, hogy a tavaly októberben bemutatott filmbe őt magát is beleírták Endreként, aki egy közvélemény-kutató intézet igazgatójaként manipulálja a közvéleményt hamis adatokkal, meghatározó háttérfiguraként pedig a politikai életet is befolyásolja. Az, hogy a filmbéli Endre valóban Hannt takarja, a napnál is világosabb, ám maga Kálomista Gábor producer is megerősítette ezt, sőt, Hannt tavaly novemberben egy olyan levélben hívták meg a díszbemutatóra, amelyben egyértelműen leírják, hogy ő ihlette Endrét.

Hann januárban lehetőséget kínált a peren kívüli megegyezésre: 3 millió forintos sérelemdíjat és nyilvános bocsánatkérést akart. Kálomisa nem kért ebből, válaszlevelében azzal érvelt, hogy mivel az Elk*rtuk fikció, nem lehet rajta tényeket számon kérni. Hangsúlyozza, hogy filmjük játékfilm, „mely még ha valós eseményeken is alapul, de fikciós műfaj”.

Kálomista Gábort a bíróságra több kamera és stáb is kísérte a tárgyalás első napján. A 444 kérdésére azt felelte, hogy azért, mert dokumentumfilmet forgatnak a tárgyalássorozatról, és ettől az sem tántorítja el, hogy a bírónő nem engedélyezte a tárgyalóteremben felvételek készítését.

