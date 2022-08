Osvárt Andrea: Magyarországon mindenki azt gondolja, hogy csakis neki lehet igaza, mindenki más hülye

Rezsicsökkentés-csökkentés, civil aktivitás, választási eredmény és lapító filmesek – szokatlanul sok közéleti témát érintett Osvárt Andrea a Telexnek adott interjújában. A színésznő, akiről sokan azt hiszik, még mindig külföldön él, valójában már tíz éve hazaköltözött, és nagy erőkkel bele is vetette magát a közvetlen környezetének közügyeibe: a társasházuk számvizsgáló bizottságát vezeti, közös költségről egyezkedik, kivitelezőkkel tárgyal, és mindeközben nyert némi rálátást a magyar közélet működésére is. A beszélgetésben szó esett arról, hogy a hosszú távú gondolkodás nem az erőssége a magyaroknak, bár ennek egy része az anyagi nehézségek miatt szerinte is érthető, hisz amikor valaki hó végén nem jön ki a nyugdíjából vagy a fizetéséből, akkor az illetőt nem fogja érdekelni, hogy mi lesz húsz év múlva. Azt is kiemelte, hogy szerinte hiba minden megoldást az államtól várni, mert „senki nem fogja tálcán kínálni nekem a jó életet”. Az összefogás Osvárt szerint sok mindent megoldhatnának, ugyanakkor úgy látja, kevés az olyan civil vagy politikai szerveződés, amik hatékonyan működnek.

Még ha a munkát beleteszik is, az eredménye gyakran nulla. Én azt látom, hogy Magyarországon főleg az ego okozza a problémát. Mindenki azt gondolja, hogy csakis neki lehet igaza, mindenki más hülye, emiatt senki nem tud együttműködni a másikkal

– mondta erről. A filmes szakma közéleti aktivitásáról, vagy annak hiányáról azt mondta, azokat is megérti, akik nem merik felmeelni a hangjukat a visszásságok kapcsán, mert nem kockáztatják az egzisztenciájukat.

De érzékelem azt a meghasonlottságot is, hogy miközben utálják ezt a rendszert, utálják azt is, hogy nem mondhatják el nyíltan, amit gondolnak. És mondanám, hogy nincs más lehetőségük, de ez nem lenne teljesen igaz, mert mindig van más lehetőség – csak máshol. Magyarországon jelenleg ez a realitás.

Ő például, mint mondja, a választások után levonta azt a konzekvenciát, hogy ha itt szeretne élni, márpedig egyelőre itt szeretne, akkor el kell fogadnia, hogy itthon ez a jelenlegi politikai helyzet. Arról is sok szó esett, hogy miért döntött úgy, hogy minden nehézség ellenére Magyarországon fog élni: egyrészt a többlaki élet miatt hontalannak érezte magát, és lassan már azt sem tudta pontosan, ki is ő valójában, „magyar, de de kicsit olasz is, és biztosan nem amerikai”, másrészt a hollywoodi siker a laikusok számára ismeretlen sötét oldalával is találkozott, ekkor telt be végképp a pohár. Itt konkrétan Nicolás Lópezre célzott, akit két színésznő szexuális zaklatása miatt nemrégiben öt év börtönbüntetésre ítélték, és akivel Osvárt is dolgozott az Aftershock című akció-horrorban.

Nálam is ocsmány módszerekkel próbálkozott, és voltak egészen gusztustalan megnyilvánulásai a forgatáson. Emellett a stáb előtt „ciki”-nek szólított, mert soha nem mentem el a társaságukkal esténként szórakozni. Fiatal színésznőként Dél-Amerikában egy forgatáson, szinte teljesen egyedül, nem tudtam, kitől kérhetnék segítséget. Szóval amikor arról beszélünk, hogy egy magyar színésznő karriert csinál Hollywoodban, ami ugye elvileg a filmezés non plus ultrája, akkor ezeket a színfalak mögött zajló, láthatatlan ügyeket is vegyük számításba

– emelte ki.