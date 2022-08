Meghalt Jean-Jacques Sempé, A kis Nicolas-képregények alkotója

89 éves korában meghalt Jean-Jacques Sempé francia grafikus, karikaturista, aki A kis Nicolas képregénysorozattal szerzett világhírnevet. Halálálról felesége értesítette az AFP francia hírügynökséget, amelyet az MTI szemlézett. A rendkívül népszerű képregénysorozat rajzolójának karikatúrái számos francia lapban jelentek meg, emellett a The New Yorker amerikai hetilap egyik legkeresettebb karikaturistája volt. Életrajzírója és barátja, Marc Lecarpentier elmondta, az alkotó „megbékélve” távozott, nyaralójában, családi körben érte a halál. Generációk nőttek fel a Sempé művésznéven alkotó grafikus képregénysorozatán, A kis Nicolas kalandjain, a lapokban megjelent vagy kiadatlan történekekből készült könyvek eddig mintegy 15 millió példányban jelentek meg, és 45 nyelvre, közöttük magyarra is lefordították.

Sempé a The New Yorker egyik legtöbbet foglalkoztatott munkatársa volt, majdnem száz címlapján szerepeltek a művei. Rajzait más lapok mellett a Paris Match, a L’Express, a Le Figaro, a Le Nouvel Observateur, a Noir et Blanc, és a Sud Ouest című francia újságok közölték. A René Goscinnyvel együtt létrehozott A kis Nicolas azt 1950-es évek némileg idealizált Franciaországában játszódik. Nicolas, a kisgyermek kalandjai után Sempé a nagyváros forgatagában magányos, civakodó, túlzott ambíciókkal rendelkező, mégis szerethető kisembert rajzolta meg.