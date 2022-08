Megvan, mikor tér vissza Joaquin Phoenix Jokerként

A francia nyelvtudással rendelkezők előnyben lesznek, ha Joker folytatására kérnek majd jegyet, mindenki más valószínűleg csak Joker 2-ként fog hivatkozni a filmre, amely hivatalos alcímet és premierdátumot is kapott – írja a Variety.

A folytatás napra pontosan öt évvel az első rész bemutatója után kerül mozikba, azaz 2024. október 4-én.

A film a Joker: Folie à Deux címet kapta, amely szó szerint nagyjából annyit jelent, hogy őrület két személyre, valójában viszont egy pszichológiai jelenségre utal, amely során a pszichotikus téveszmék által gyötört beteg „átragasztja” egészséges társára a mentális zavarait. Mivel már korábban bejelentették, hogy Lady Gaga játssza majd Harley Quinnt, nem nehéz kitalálni, hogy kettejük közös őrületéről lesz szó.

A folytatásban Jokerként természetesen az alakításáért Oscarral is jutalmazott Joaquin Phoenix tér vissza, a filmet ismét Todd Phillips rendezi. Bár eredetileg nem tervezte továbbszőni Arthur Fleck történetét, a siker és a rajongók meggyőzték, így nemrég hivatalossá vált a folytatás, sőt, Phillips egyúttal arról is posztolt, ahogy Phoenix a forgatókönyvet olvasgatja, amelyen munkacímként már akkor is a Folie à Deux volt feltűntetve.