Elton Johnnal közös duettel térhet vissza Britney

A klasszikus Tiny Dancer feldolgozása augusztusban jelenhet meg.

A zeneipar egyik legfontosabb magazinja, a Billboard a PageSix-re hivatkozva arról írt, hogy a hetvenöt éves brit ikon 1971-ben született klasszikusa, a Tiny Dancer feldolgozása repítheti vissza a zene világába Britney Spears-t, aki hosszú évek után most újra beindítaná a karrierjét.

A tizenhárom éven át gyámság alatt lévő énekesnő nemrég első slágere, a Baby One More Time furcsa verziójával állt elő, majd meztelen fotók egész sorát töltötte fel az Instagramra, sőt, júniusban újra meg is házasodott – a meglepő események elég nagy tempóban követik egymást, így már az sem lenne meglepő, ha a közös produkció híre igaznak bizonyulna,

és a két sztár a múlt héten valóban bevonult a tavaly Grammy-vel elismert producer, Andrew Watt stúdiójába, a végeredmény pedig augusztus folyamán már hallható lesz.

A Page Six egy, a zeneiparban dolgozó szereplőt is megszólaltatott, aki szerint

Ez Elton ötlete volt, Britney pedig óriási rajongó, így a Tiny Dancer-t duettként vették fel – és csodás lett.

Britney a 2016-os Glory óta nem adott ki új lemezt.