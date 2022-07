VV Béci a Pride-ról: Kicsit zavar, hogy nekünk mindent el kell fogadni

Az egykori villalakó 24 óra után eltűnő Instagram-sztorikban osztotta meg vezetés közben, mit gondol a melegekről és a felvonulásról. A videókat a Blikk vette észre.

Őszintén szólva engem egy kicsikét zavar, hogy a Budapest Parádé. Nosztalgikus érzések töltenek el, mert a házunktól háromszáz méterre itt van a melegfelvonulás, vagy nem tudom, milyen felvonulás ez. Baromira zavar, hogy nekünk, heteróknak nem hagytak ekkora teret, mint a melegeknek. Borzasztó, én valahogy nem csípem ezt. Nekem annyira nem jön be, hogy el nem tudom mondani. És rám vetheti mindenki a kövét, bárki, nekem akkor se. Nekem ez valahogy nem adja. Akkor legyen már megosztás, mi is mehessünk, mi is parádézhassunk már. És kajakra ott tolják a zenét ezerrel. Valahogy nekem olyan fura. Semmi bajom a melegekkel, semmi. Jó, nyilván van az a fajta, aki már nálam is kihúzza a gyufát, meleg barátaim is vannak