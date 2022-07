Brad Pitt akcióvígjátéka nyitja majd a 75. Locarnói Filmfesztivált

A másfél héten át tartó filmes szemlén 226 filmet vetítenek.

Brad Pitt A gyilkos járat című, Japánban játszódó filmje nyitja meg augusztus 3-án a másfél héten át tartó 75. Locarnói Nemzetközi Filmfesztivált – írja a Deadline nyomán az MTI.

A David Leitch rendezte filmet a nyolcezer férőhelyes szabadtéri Piazza Grandén vetítik majd, főbb szerepeiben pedig Joey King, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, illetve Sandra Bullock látható majd.

A szervezők közleménye szerint a fesztiválon Laurie Anderson Home of the Brave című 1986-os dokumentumfilmjét, Thomas Hardiman Medusa Deluxe című krimijét, illetve a német Kilian Rieshof francia nyelvű Vous n’aurez pas ma haine című drámáját is bemutatják, amely a 2015-ös párizsi Bataclan elleni terrortámadással foglalkozik egy áldozat hozzátartozójának visszaemlékezései alapján.

Kapcsolódó Itt a párizsi Bataclanban történt terrortámadásról szóló film első előzetese A koncertteremben 89 ember vesztette életét. Az áldozatok egyikének családját most közelebbről is megismerhetjük, végigkövetve a tragédia feldolgozásának nehézségeit.

A Piazza Grandén idén többek közt Matt Dillon, a producer Jason Blum, valamint Laurie Anderson és Kelly Reichhardt pályafutása előtt is tisztelegnek majd.

A fesztivál nemzetközi versenyprogramjában tizenhét alkotás szerepel majd, az eseményen pedig 113 ország 226 egész estés, illetve rövidfilmjét mutatják majd be.

Giona A. Nazzaro, a fesztivál művészeti igazgatója a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy

a kiválogatott filmek a kor lenyomatai, a világ előtt álló kérdéseket vizsgálják, és azt, hogyan lehet benne felelősségteljesen, fenntarthatóan élni.