Meghalt Alec John Such, a Bon Jovi alapító basszusgitárosa

70 éves korában meghalt Alec John Such, a Bon Jovi zenekar alapító basszusgitárosa. A zenekar a közösségi médiában búcsúzott egykori zenészétől:

A Bon Jovi alapító tagjaiként a zenekar alakulásának szerves részét képezte. Őszintén szólva, rajta keresztül találtunk egymásra, mert gyerekkori barátok voltak Ticóval, és ő hozta el Richie-t egy fellépésünkre. Alec mindig fékezhetetlen volt és tele volt élettel. Ezek a különleges emlékek a mai napon mosolyt csalnak az arcomra és könnyeket a szemembe. Nagyon fog hiányozni

– írták a Twitteren. A Bon Jovi 1983-ban alakult meg, és olyan slágerei voltak mint a Livin’ On a Prayer and Wanted Dead or Alive. Such 1994-ben kivált a zenekarból, ezt követően Hugh McDonald vette át a helyét. Az eredeti felállás azonban újra összeállt, amikor 2018-ban beiktatták a Bon Jovit a Rock and Roll Hall of Fame-be. Such az átadón nagy szeretettel beszélt egykori zenésztársairól, hangsúlyozva, hogy mindhalálig szeretni fogja őket.

Amikor sok éve Jon Bon Jovi felhívott, hogy csatlakozzak a zenekarhoz, hamar rájöttem, milyen elszánt és hogy van egy víziója a számunkra. Nagyon boldog vagyok, hogy ennek a víziónak a része lehettem

– mondta akkor Such. A zenész halálának okáról egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást.