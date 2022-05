Megváltoztatta a Scorpions a Wind of Change szövegét a háború miatt

Nem akarják többet romantizálni Oroszországot.

Leghíresebb daluk, a Wind of Change dalszövegét változtatta meg a német Scorpions zenekar az ukrán-orosz konfliktus miatt.

Többé nem tudom elképzelni, hogy énekeljem a Wind of Change-et, ahogy eddig. Egyszerűen nem helyes, hogy olyan szövegekkel romantizáljuk Oroszországot, mint az »I follow the Moskva, down to Gorky Park… Let your balalaika sing« (»A Moszkva folyó partján jutok el a Gorkij parkba… Csak szóljon a balalajka«)

– szúrta ki a Guardian a frontember, Klaus Meine szavait, amelyet a Die Zeitnak mondott.

A kérdéses sorok helyett az alábbiakat énekli: „Now listen to my heart, It says Ukrainia, Waiting for the wind to change”, azaz „A szívemre hallgatok, azt mondja Ukrajna, várom a változás szelét.”

A dalt az épp javában zajló turnéjukon is így fogják már előadni, azaz a hétfő esti budapesti koncerten is így hangzott már el a Wind of Change: