Bedobozolta egy művész Kolodko legnagyobb budapesti szobrát, mert az nem műalkotás

Pólya Zsombor szerint annak nincs helye köztéren.

Az Ungvárról indult, Kolodko Mihályként is emlegetett Mihajlo Kolodko miniszobrai az elmúlt években sorra kerültek a fővárosi, sőt, magyarországi közterületekre, vagy épületbelsőkbe, azok valódi művészeti értéke azonban megkérdőjelezhető – a művészeti élet számos fontos alakja mellett így érzi ezt a kortárs képzőművész, Pólya Zsombor is.

A Derkovits-ösztöndíjat 2018-ban, illetve 2019-ben is elnyert fiatal alkotó – akinek munkáit az OSA Archívum mellett a Magyar Fotográfiai Múzeum, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum is őrzi – egy köztéri alkotásokat bemutató cikket olvasva szembesült azzal, hogy a szerző a történelmi emlékművekkel, illetve Pauer Gyula és Can Togay Cipők a Duna-parton (2005) című, az Országház közelében álló alkotásával egyenrangúként tárgyalja

a jobbára szellemesnek, viccesnek szándékolt, közérthető és szelfire csábító zsánerszobrokat,

köztük Kolodko a Dunakorzón felállított, Roskovics Ignác festőt alkotás közben ábrázoló szobrát (2014).

Pólya a témában született Instagram-posztjában rámutat arra, hogy a mű egy másolat, eredetije 2012 óta Ungváron látható, a kettő közti különbség pedig mindössze annyi, hogy a vásznon mindkét esetben az éppen aktuális látvány – az Ung, illetve a Lánchíd és a Duna – látható.

Roskovicstól azonban

távol állt a plein air festészet, azaz valószínűleg soha nem festette ilyen módon egyik képét sem, így szobra többszörösen is hazug, jelentéktelen, harmadlagos tákolmány, a festészet közérthető és perverz metaforája, nem műalkotás, így műélvezeti értéke sem lehet

– írta a művész, majd hozzátette:

Szeretném azt gondolni, hogy nem ez jellemzi a budapesti ízlést, ezért bedobozoltam, elszállításra valónak ítélve a szobrot.

A bedobozolást persze csak javaslatnak tartja, ami üres, de a szobor által megsemmisített Duna-parti látványnál még mindig jobb teret képez, visszavonva a szerinte szükségtelen beavatkozást, sőt, ezzel további hasonló beavatkozásokra is javaslatot kíván tenni, amik

megteremthetnék az esélyét annak, hogy ne csak nárcisztikus önmagunkkal szembesüljünk folyamatosan, hanem a környezettel, a tájjal.

A tegnap feltöltött posztban a szombat hajnalban elkészült installáció megszületésének néhány részlete látszik: