Mentőautóval száguldozó bankrablók mutatják meg, milyen lenne a Féktelenül 2022-ben

Michael Bay, az Armageddon és a Transformers-sorozat megalomán rendezője magához képest egészen csöndes, halk szavú filmet készített. Mivel Bay-ről van szó, a Jake Gyllenhaal főszereplésével készített Rohammentőben így is folyamatosan lövöldöznek és száguldoznak, a film mégis a váratlanul érkező, humoros pillanatok miatt olyan szórakoztató. Persze sok értelme így sincs. Kritika.

A Michael Bay-viccek külön kategóriát képviselnek Hollywoodban. Például ez:

Két Michael Bay bemegy egy bárba. Mit mondanak egymásnak? Semmit, mert a bár felrobban.

A Rohammentő is egy ilyen Michael Bay-vicc, maga Michael Bay meséli. Úgy kezdődik, hogy két testvér hosszú idő után újra találkozik, és az egyik megkéri a másikat, hogy raboljon ki vele egy bankot. Mivel Willnek semmi pénze, viszont a felesége sürgős és méregdrága műtétre szorul – még mindig a Michael Bay-viccben vagyunk, szóval ezt nem részletezik –, a férfi rááll a dologra. A balhé, ki hitte volna, rosszul sül el. Will és fivére, Danny elkötnek egy mentőautót, túszul ejtik a mentősnőt meg egy hasba lőtt rendőrt, és menekülőre fogják. A vicc nagy része – bő másfél óra – maga a menekülés, a csattanót pedig nem lőjük le. A Rohammentőben anélkül is lőnek eleget.

Történt, hogy Michael Bay, A szikla, az Armageddon és a Transformers rendezője két éve a járvány miatt nem tudta leforgatni, amit éppen akart, valami nagy költségvetésű sci-fit. Tűkön ült, filmezhetnékje volt. Bement a Universal stúdióba alapanyagért, mire a kezébe nyomták egy 2005-ös dán film remake-jének a forgatókönyvét. Megírták már ezer éve, ott hányódott a polcon, egyszer magának Bay-nek is felajánlották, csak akkor visszautasította, más dolga volt. Most azonban pont jól jött neki a Rohammentő. Kapott rá egy kis pénzt, nem sokat, negyvenmillió dollárt. Megcsinálja kicsiben, ez nem a robbanásokról fog szólni, hanem a karakterekről – nyilatkozta Michael Bay, a humorista.

Bay-en könnyű ironizálni, de rögzítsük: a Rohammentő magas fordulatszámon pörgő, felhőtlenül szórakoztató gengszterthriller, nulla mellébeszéléssel.

A rendező beküldi egy mentőautóba Jake Gyllenhaalt és Yahya Abdul-Mateen II-t (utóbbi Morpheust játszotta a rossz emlékű, legutóbbi Mátrixban), rájuk zárja az ajtót, és nyomukba ereszt egy kisebb hadsereget Los Angeles-i rendőrökből, FBI-osokból, egyéb rendvédelmi és terrorelhárító szervek tagjaiból. Fegyverek ropognak, autók törnek, statiszták véreznek el. Mi ez, ha nem férfias szórakozás? Egy ízben a felesége felhívja Willt, miközben az a mentőautóval repeszt, hogy megmondja: hálás neki, amiért férfiből van. Érzékeny pillanat.

A bankrablós virtuskodás közben szinte észre sem vesszük, hogy Michael Bay egyébként nem a bolondját járatta velünk a Rohammentőről szóló interjúkban. Kössük be a biztonsági övet: ez a filmje tényleg a karakterekről szól. Ott van az FBI bankrablós osztagának vezetője, negyven körüli férfi, aki a férjével a zöldet és a folyópartot kedveli, ezért nem ismerős Los Angeles keleti felén („ez a legfehérebb dolog, amit hallottam”, mondja neki a kommandósok diszpécsere). Két orvos golfozás közben, tabletről vezényel le egy alhasi műtétet, miután a túszul ejtett mentős, Cam felhívja őket. Az egyik rendőrautó hátsó üléséről az üldözés csúcspontján feltápászkodik egy hatalmas kutya.

Ezek a jópofa és váratlan részletek, a folyamatos akciózást meg-megszakító, oldottabb pillanatok tesznek róla, hogy a kőkemény bankrablós lövöldözést – ennek mintája ezúttal is a közel harmincéves Szemtől szemben – és az eszetlen tempójú száguldozást – ennek meg a Féktelenül – egyszerűen jó legyen nézni.

A legutóbbi filmjeiben Bay tett róla, hogy védjegyszerű, követhetetlen sebességű vágástechnikája miatt az elfogadhatóan induló történetei is hányásra vagy asztmás rohamra ingereljék a nézőket, most viszont visszafogta magát. Itt is különleges spirálformában vagy kilőtt nyilat idézve siklanak a drónkamerák, és nem mindig tudni, ki, mikor, hol nyomja a gázt, de látványhatások szempontjából ez mégiscsak egy nyugis Bay-film.

Egyetlen szépséghibája, már azon túl, hogy semmi értelme nincs – amit ebben az esetben nem neveznénk hibának –, hogy éppen a három hősalak marad sótlan figura. Will minden mondata szerepel a hollywoodi filmekben szabványosított „nehéz sorsú veterán” közhelykatalógusában, a szuperhőssé magasztosuló Cam pedig nála is vázlatosabb, egyúttal hiteltelenebb karakter. Abdul-Mateen és a mentőst játszó Eiza González is becsülettel megküzdenek papírvékony szerepeikkel, de csak a megnyerő pszichopatát adó Gyllenhaal van elemében. Nyilván érezte, hogy egyedül Danny karaktere nevezhető kicsit is izgalmasnak – rosszfiú, de talán jóra is képes –, és ha már ott ült a mentőautóban, élvezni kezdte az utazást. Ez látszik rajta.

A Rohammentő volna a legjobb Michael Bay-film az Izomagyak, azaz a Pain & Gain óta? A legfrappánsabban végigmesélt Bay-vicc? Ezzel nem mondtunk sokat. Tegyük ezért hozzá: amíg a Pain & Gaint a konditermek törzsvendégei tartják számon kultklasszikusként, joggal remélhetjük, hogy a Rohammentő a mentősök új kedvenc filmje lesz.

Rohammentő (Ambulance), 2022, 130 perc. 24.hu értékelés: 6/10.