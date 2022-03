Rekordáron, több mint 27 milliárd forintért kelt el Magritte Az ördögűzőt is inspiráló festménye

Minden korábbi várakozást felülmúlva 59,4 millió fontért (27,3 milliárd forint) kelt el René Magritte A fény birodalma című festménye a Sotheby’s szerdai londoni árverésén. Egyúttal rekordot is döntött: ez a legmagasabb összeg, amit aukción valaha adtak a belga szürrealista festő egy művéért. A Sotheby’s előzetes becslése alapján 45 millió font fölötti árat vártak – írja az MTI.

2018-ban Az öröm elve című Magritte-festmény 26,8 millió dollárért (9,2 milliárd forintért) talált gazdára egy New York-i árverésen, ez volt az eddigi rekorder. A Magritte-kép az árverési ház tavaszi modern és kortárs aukciójának sztárja volt. A képet Magritte egy barátjának, Pierre Crowet belga műgyűjtő lányának, Anne-Marie Gillion Crowet-nek festette, a kép azóta is a család tulajdonában volt. A festmény egy sötét brüsszeli utcát ábrázol fák és egy ház körvonalaival. Az épület ablaka és egy utcai lámpa világít, az esti táj fölött azonban nappali kék ég és fehér felhők láthatók.

Az 1961-es festmény egy sorozat egy darabja. Magritte 17 hasonló olajképen és tíz más munkáján foglalkozott a különleges témával az 1940-es évektől az 1960-as évekig. A sorozat azonnal sikert aratott a közönség és a gyűjtők körében – Nelson Rockefeller vásárolta meg egy korai darabját –, és ma a velencei Peggy Guggenheim-gyűjteményben, a New York-i Modern Művészetek Múzeumában, a houstoni Menil Gyűjteményben és a brüsszeli Belga Királyi Szépművészeti Múzeumban találhatóak példányok.

A festmény más műfajú alkotásokat is megihletett: a jelenet feltűnik az 1973-ban bemutatott Az ördögűző című horrorfilmben és plakátján. De felismerhető a hatása Jackson Browne énekes-dalszerző Late for the Sky című 1974-es albumának borítóján is.

A 114,5 centiméterszer 146 centiméteres festményt kiállították már Rómában, Párizsban, Bécsben, Milánóban, Szöulban, Edinburgh-ban és San Franciscóban, 2009 és 2020 között a brüsszeli Magritte Múzeumban volt látható.