A Magyar Passiót maga Mel Gibson is látni fogja

Mel Gibsonnak is megmutatják majd a Magyar Passiót, Eperjes Károly filmjét, mondta el a rendező az M5 Librettó című műsorában. Gibson egy forgatás miatt van hazánkban, ám a munka mellett időt szakít majd a film megnézésére is.

A tavaly novemberben mozikba került magyar film a kommunista diktatúra szerzetesrendek elleni támadásairól beszél egy konkrét szerzetes, Leopold atya történetén keresztül, akit szintén Eperjes alakított. Ugyanakkor a rendező elmondta azt is, hogy nem ez volt az eredeti terv:

A járvány sok ponton beleavatkozott a film elő- és utóéletébe is, így ragadt rajtam, hogy Leopold atya szerepét is átvállaltam, habár eredetileg csak rendezni akartam. Közben rájöttem, mennyire jó dolog ez, belülről is motiválni a kollégákat. Most értettem meg, miért játszott a rendezéseiben Várkonyi Zoltán, Clint Eastwood vagy Mel Gibson