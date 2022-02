57 éves korában meghalt Mark Lanegan, a seattle-i grunge irányzat egyik legismertebb zenésze, aki a Screaming Trees együttes énekeseként vált népszerűvé, de később tagja volt a Queens of the Stone Age-nek is, és szólóban is sikeres volt. Lanegan sokáig küzdött heroin- és alkoholfüggőséggel, de élete utolsó bő évtizedében már sikerült megszabadulnia tőlük.

Lanegan 1984-ben kezdte zenei karrierjét a Screaming Trees frontembereként, amellyel hét stúdióalbumot jelentettek meg, mielőtt 2000-ben feloszlottak. Ezzel párhuzamosan szólókarrierbe is kezdett, és 1990-ben kiadta első szóló stúdióalbumát, majd ezt követően további tíz, elismert szólóalbumot jelentetett meg. A Screaming Trees megszűnése után a Queens of the Stone Age gyakori közreműködője lett. Karrierje során különböző előadókkal is együttműködött, többek között Kurt Cobainnel, aztán az Alice in Chains és a Pearl Jam tagjaival együtt is játszott a Mad Season zenekarban. 2003-ban megalakította a Gutter Twinst Greg Dullival az Afghan Whigsből, három közös albumot adott ki Isobel Campbell énekesnővel a Belle and Sebastianból, és közreműködött többek között Melissa Auf der Maur, Martina Topley-Bird, Moby, a Bomb the Bass, a Tinariwen, a Manic Street Preachers és az Unkle lemezein.

2021 márciusában Lanegan súlyos COVID-19 betegséggel került kórházba, és majdnem meghalt. A betegség miatt átmenetileg megsüketült, nem tudott járni, és több hónapig kómába esett. Azelőtt Lanegan összeesküvés-elméleteket osztott meg a koronavírussal kapcsolatban, és az oltásban sem hitt, betegsége után azonban azt mondta, hogy arra a következtetésre jutott, hogy a COVID-19 világjárvány „természetes esemény”, és azt is elismerte, hogy „egyike voltam azoknak a tökfilkóknak, akik óvakodtak a vakcinától. De megtanultam a leckét. Én leszek az első, aki megkapja az emlékeztető oltást, amikor Írországban elérhető lesz”.

Mark Lanegan – aki fellépett Magyarországon is – otthonában halt meg az írországi Killarney-ben, halála közvetlen okáról egyelőre nem adtak felvilágosítást.