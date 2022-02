Meghalt Carmen Herrera kubai festőnő, akit 89 évesen fedeztek fel

Még több mint másfél évtizedig élvezhette a sikert, 106 évesen halt meg.

Elhunyt Carmen Herrera kubai származású amerikai festőnő, aki 2004-ben, 89 évesen robbant be a művészvilágba első festménye eladásával. A későn elismert alkotó 106 évesen, szombaton halt meg manhattani otthonában – közölte a New York Timesszal a festőnő barátja és művésztársa, Tony Bechera. Az MTI azt írja, a művésznő hatvan évet várt arra, hogy felfedezzék, a harsány színek és geometrikus ábrák jellemezte művei azonban ma már megtalálhatók olyan nagy múzeumok állandó gyűjteményében, mintha New York-i Whitney Amerikai Művészeti Múzeum, a Modern Művészeti Múzeum, a washingtoni Smithsonian Amerikai Művészeti Múzeum vagy a londoni Tate Modern. Herrera képei olyanok, mintha a jövőből jöttek volna: művészetét egyenes vonalak és legtöbbször csupán két színben készült grafikák jellemzik. Amikor Herrera belevágott a festészetbe, stílusa mai szemmel nézve forradalmi volt. Az ötvenes években már megalkotta annak az op-artnak az egyes elemeit, amely olyan hatást kelt, mintha az alkotások mozgásban lennének. Maga az op-art csak a hatvanas években lett ismert, Carmen Herrera neve azonban nem tűnik fel az irányzat nagyjai között.

„Megelőzte korát” – próbált magyarázatot találni Herrera elhanyagolására, majd hirtelen támadt hírnevére Bechera. A férfi szerint Herrerának a háttere sem volt megfelelő: nőként és bevándorlóként különösen nehéz dolga volt. A festőnő Kubából származik, ahol tehetős és értelmiségi környezetben nőtt fel. Építészetet tanult egy havannai egyetemen, az 1930-40-es években Kuba és Párizs között ingázott, New Yorkban művészeti tanulmányokat folytatott. Férjével, egy amerikai születésű angoltanárral az 1950-es évek közepén telepedett le az amerikai nagyvárosban, házasságuk 61 éven át tartott, de gyerekük nem született. A későn jött hírnévvel kapcsolatban csak annyit mondott: pusztán arra törekedett, hogy azt csinálja, amit igazán akart, vagyis festeni. Alkotásait letisztultságuk miatt leginkább a japán haikuversekhez szerette hasonlítani. „Egyszerűen gyönyörködtet egyenes vonalakat húzni” – mondta egy interjúban.