Meghalt Bencze Márta táncdalénekesnő

83 éves korában elhunyt Bencze Márta énekesnő, tudatta a gyászhírt a családja a Facebookon. Bencze Márta 1964-től tanult énekelni a Rádió Tánczenei Stúdiójában. Ekkor még a közgazdasági technikumban volt tanuló, meg kellett küzdenie a szülői tiltással is. 1965 szilveszterén tűnt fel a Csak fiataloknak című számával. A dalt az Atlantis együttes kísérte, kislemezen is megjelent, és ez lett Komjáthy György azonos című rádióműsorának szignálja. Első slágerének sikerét nem sikerült megismételnie, bár több Táncdalfesztiválon is indult, és több kislemeze is megjelent.

Fellépett külföldön is, az akkor baráti szocialista országokban, de három évet Amerikában is dolgozott. Sok további dalát játszotta a rádió: A siker, Arrivederci Hans, De most még jó, Nem volt szerencsém, Így sohasem vártam én, illetve a Fekete vonat című dal az ő előadásában is sláger volt. A hatvanas években a népszerű táncdalénekesnők közé tartozó Bencze Márta egészen 1985-ig énekelt, utána az osztrák határ közelében lévő Hegykőn élt férjével.

2018 decemberében készült interjúnkban így emlékezett vissza:

Három táncdalfesztiválon is elindultam, de döntőbe nem jutottam egyszer sem. Sajnos az én énekesi pályám arról szólt, hogy mindig megpróbáltak gátolni. Hanglemezeim azért nem jelenhettek meg, mert az egyik hangmérnök meg akart erőszakolni, én pedig feljelentettem, amit abban az időben nem néztek jó szemmel a hanglemezgyárnál, el is felejtettek onnantól kezdve.

Arra a kérdésre, hogy miért mellőzték, ezt válaszolta: