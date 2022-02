Idén Eminem is a Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagja lehet

Ezzel távolról sem ő lenne az első rapper, aki a körbe kerül.

Beastie Boys, Grandmaster Flash and the Furious Five, Run-DMC, Public Enemy, N. W. A., Tupac Shakur, The Notorious B.I.G., Jay-Z – impresszív a lista, de mi bennük a közös? Hát az, hogy az elmúlt tizenöt évben mindannyian bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába (Rock and Roll Hall of Fame), ahol a rockzene mellett a soul, a blues, illetve a country számos legendája is helyet kapott.

A lista 2022-ben új névvel bővülhet: az intézmény szerdán bejelentett listája szerint idén ugyanis Eminem neve is szerepelhet a legnagyobbak közt, hiszen megugrotta a legfőbb akadályt, ami a felvételhez szükséges:

novemberben volt ugyanis épp huszonöt éve, hogy megjelent az első albuma.

A végleges listát májusban teszik majd közzé, így addig semmi biztosat nem lehet tudni, a jelöltek listája azonban ismert, így ha minden klappol, akkor vele együtt a Judas Priest, a Rage Against the Machine, Pat Benatar, a Eurythmics, Dionne Warwick, Kate Bush, illetve a Fela Kuti és az MC5 is megkaphatja az elismerést.

Kiemelt kép: Eminem étterme, a Mom’s Spaghetti szeptember végi megnyitóján, két vendég kiszolgálása közt elgondolkodik az élet értelmén