Audionarrációval akadálymentesít a Filmio hét magyar filmet

A Testről és lélekről, a Macskafogó és a Kincsem is ott van azon hét magyar film között, amelyet audionarrációval ellátva tesz elérhetővé a Filmio, az NFI streaming platformja.

Az AKKU – Az Akadálymentes Korlátlan Kultúráért Egyesület és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének részeként a látássérülteknek is élvezhetővé tett filmek között van Tímár Péter Csinibaba című klasszikusa, de érkezik A tanú is Bacsó Pétertől, valamint a Salamon király kalandjai című rajzfilm is, emellett Mészáros Márta Aurora Borealisa is audionarrációt kapott.

Az AKKU Egyesület lapunknak eljuttatott közleményében emlékeztet: a Médiatörvény 2020. szeptember 19-én hatályba lépő módosításának értelmében a 18:30 és 21:30 közötti idősávban a Jelentős Befolyásoló Erővel bíró médiaszolgáltatók, azaz a TV2, az RTL KLub és a Duna TV szolgáltatói számára kötelező a hazai gyártású filmalkotások folyamatos és fokozatos, audionarrációval történő akadálymentesítése. Mozifilmek, streaming szolgáltatók hasonló kötelességeiről ugyanakkor egyelőre nem rendelkezik törvény, az AKKU az elmúlt hat évben ezekre a hiányokra igyekezett választ találni, erre mozis vetítések formájában került sor. Ugyanakkor eddig nem sikerült online, bárhonnan, bármikor elérhető audionarrált filmes tartalmakat biztosítani a látássérültek számára, ezt a hiányt kezdi el most pótolni az NFI-vel létrejött együttműködés.

Az Egyesület hangsúlyozza: hazánkban nagyjából kettőszáztizennyolcezer látássérült személy él, ám ezt a számot még növeli a hivatalosan nem regisztrált, de fokozatos látásvesztéssel élő idős és nyugdíjas korosztály is. Ám nem csak nekik segíthetnek a mostanihoz hasonló audionarrációs megoldások: az autizmussal élők és a tanulási nehézségekkel és figyelemzavarral küzdők is profitálhatnak belőle.