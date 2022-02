Minden szexvideók ősével, valamint zombi- és vikinghordákkal jön a február

2022 második hónapja sem vesz vissza a tempóból, ami a sorozatok számát illeti, ám a hatalmas zajban azért számos, valóban figyelemreméltó cím is érkezik: felfejtjük a leghírhedtebb szexvideó történetét, folytatódik a Ferrante-láz, a Netflix tovább kedvez a koreai sorozatok rajongóinak, de disztópia, thriller és horror jellegű nyomasztás is szép számmal akad a februári sorozatajánlónkban.

Az Eufória új évada és a Downton Abbey amerikai kisöccse is bemutatkozik januárban

Szuperhőst nevelek (Raising Dion) 2. évad – Netflix

Február 1.

Egyedülálló anyának lenni eleve nem könnyű feladat, pláne ha kiderül: a gyereknek természetfeletti képességei vannak, ám ezzel együtt azért ugyanolyan felelőtlen és játékos, ahogy a korához képest lennie kell. Dion ebben új barátra lel, ugyanakkor új, még nagyobb veszélyeket is el kell hárítania.

Pam&Tommy 1. évad – Hulu

Február 2.

Mindjárt a hónap elején megérkezik sokak által az év legjobban várt sorozata, a Pamela Anderson és Tommy Lee viharos kapcsolatáról és ikonikus szexvideójuk kiszivárogtatásáról szóló Pam&Tommy. Andersont Lily James, Lee-t Sebastian Stan alakítja, de Seth Rogen is ott van a csapatban. A sorozat az alkotók ígérete szerint nem csak a botrányon lovagol majd, hanem az eset messzire mutató popkulturális hatásaira is kitér, a rendező az Én, Tonyát is jegyző Craig Gillespie.

Űrhadosztály (Space Force) 2. évad – Netflix

Február 2.

Bár az amerikai hadsereg első, űrbéli hadviselésre szánt hadosztályáról szóló sorozat első évadjával nem szólt akkorát, amennyire a Netflix szerette volna, azért egy második évadnyi esélyt még kapott a sztori, hátha majd most felfedezi a közönség. Steve Carrell továbbra is az élen, béna csapata pedig tovább küzd azért, hogy megmaradjon ez a teljességgel felesleges hadosztály.

Finding Ola 1. évad – Netflix

Február 3.

Ugyan meglepődnénk, ha a magyar közönség rátalálna egy arab nyelvű dramedyre, de a nemzetközi piacon nagyon várják a Finding Olát, a Netflix egyiptomi sorozatát, melyben a címbeli Ola a válása után próbálja megtalálni önmagát. A trailer sajnos gyakorlatilag elmeséli az egész istenadta történetet, szóval be sem teszem ide, de a sorozat melegszívű komfort-kontentnek ígérkezik.

A farkas gyermekei (Raised by Wolves) 2. évad – HBO

Február 3.

Ridley Scott sci-fi sorozata az idegen bolygón embergyerekeket nevelő androidokról is már a hó elején visszatér. A bizarr hangulat már a trailerből is árad, ám hogy a történet előrébb lépett-e az első évad felemás minőségéhez képest, az egyelőre kérdés.

Reacher 1. évad – Amazon Prime

Február 4.

Az Amazon egy régi akcióthrillerre csatol rá februárban érkező sorozatával: a jól ismert veterán, Jack Reacher története folytatódik a sorozatban, ám itt már nem Tom Cruise, hanem Alan Ritchson játssza a címszereplőt, amint nekimegy a korrupciónak, valamint hazugságokkal és egyéb gyarlóságokkal szemben próbál igazságot tenni.

Suspicion 1. évad – Apple TV+

Február 4.

Uma Thurman a húzónév az Apple új sorozatában, mely egy emberrablási ügy nyomozásáról szól majd: öt embert vádolnak egy médiamogul fiának elrablásával, mind kétségbeesetten tagadnak, de sem a bűnösségük, sem az ártatlanságuk nem egyértelmű, így marad a címben jelzett gyanú.

Briliáns barátnőm (L’amica geniale) 3. évad – HBO

Február 7.

Az Elena Ferrante óriási sikerű, Nápolyi regények című sorozatából készült HBO-feldolgozás legújabb évadja is elkezdődik februárban, hetente két epizóddal léphetünk közelebb Elena és Lila ambivalens barátságának mélységeihez egy férfiak és bűn uralta világban.

Inventing Anna 1. évad – Netflix

Február 11.

Az Ozarkban megismert Julia Garner játssza a főszerepet a Netflix egyik legjobban várt idei sorozatában, mely a sorozatkirálynő Shonda Rhimesszal kötött, több címre szóló megegyezés részeként készült el. A sorozat megtörtént események, illetve az azokból készült oknyomozó újságcikk alapján készül, és azt a sztorit meséli el, amikor 2013-ban egy nő a teljes New York-i elitet meggyőzte arról, hogy ő egy nagynevű német család örökösnője, majd kiforgatta őket a pénzükből.

Forecasting Love and Weather 1. évad – Netflix

Február 12.

Miután a Netflix az utóbbi években megtanulta, hogy igencsak érdemes meglovagolni a világ rajongását a dél-koreai kulturális produktumok, konkrétabban a K-pop mellett a K-drama néven emlegetett koreai mozgóképes tartalmak iránt, így idén már látványosan megnövekedett mennyiségben érkeznek ilyen címek a platformra. Ez a sorozat is egy ezek közül: a címet nagyjából úgy fordíthatnánk, hogy Szerelem- és időjárás-előrejelzés, és a helyi meteorológiai szolgálat dolgozói körében fonódó románcokról mesél majd, amolyan Grace klinika-stílusban.

Bel-Air 1. évad– Peacock

Február 13.

A Kaliforniába jöttem reboot-sorozata Will Smith produceri bábáskodásával érkezik. Minthogy itt egy komplett sorozatnyi hely és idő adódik a bohóckodásra, az ember azt gondolná, az eredeti film hangulatát követi majd a sorozat, de az előzetesek egy sokkal komolyabb és drámaibb hangvételű feldolgozást ígérnek.

Egy házasság helyzete (State of the Union) 2. évad – HBO

Február 14.

A nálunk az HBO-n futó antológiasorozat, amit eredetileg a Sundance TV jegyez, évadról évadra egy megrendült stabilitású házasságról mesél, arról, hogyan és miért lett egy pár ez a két ember, és arról, hogy miért állnak épp a válás küszöbén. Az első évadban Rosamund Pike és Chris O’Dowd próbálta helyrehozni kapcsolatát, most egy idősebb páros mutatja meg az ötven felettiek házassági problémáit Patricia Clarkson és Brendan Gleeson tolmácsolásában. Mindezt stílszerűen Valentin-napi premierrel.

Fishbowl Wives – Netflix

Február 14.

Mintha csak azt üzennék a tévészolgáltatók az idei Valentin-napra időzített sorozataikkal: „kedves szinglik, nektek van jobb dolgotok”, ugyanis az imént említett Egy házasság helyzete mellett a Netflix is épp aznap hoz ki egy sorozatot, melyben gazdag férjük által elhanyagolt nőket legyint meg a hűtlenség szele. Ez is egy koreai darab, a rajongóknak lehet szépen ráfüggeni. Az előzetest ide beillesztve nem, csak a YouTube-on lehet megnézni.

Folklór (Folklore) 2. évad – HBO

Február 15.

És ha már Koreában jártunk, maradjunk is az ázsiai kontinensen, a Folklór című HBO Asia-horrorantológia új évadjával, mely továbbra is a régió hiedelmeiből farag nyomasztó rémmeséket.

Egyikünk hazudik (One of Us is Lying) 1. évad – Netflix

Február 18.

A Peacock sorozata, mely nálunk a Netflixen fut majd, öt fiatalról mesél, akiket büntetésből benn tartanak az iskolában tanítás után, ám egyikük nem éli túl a délutánt, és bár a dolog egyértelmű balesetnek tűnik, mégis nyomozás indul, melyben mindannyian gyanúsítottak.

Severance 1. évad – Apple TV+

Február 18.

Ben Stiller és Dan Erikson új sorozatának meglehetősen bizarr az alaphelyzete: ebben a világban egy műtéttel elérik, hogy az emberek emlékezete tökéletesen különváljon a munkahelyi és a magánéleti emlékekre, mondván, így létrejön a sokat óhajtott munka-magánélet egyensúly. Persze a dolog nem megy ilyen simán.

A csodálatos Mrs. Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel) 4. évad – Amazon Prime

Február 18.

A platform leginkább várt visszatérése Midge, a hirtelen stand-up komikusnak álló háztartásbeli története. Midge egyre többet akar, és hogy vágyait beteljesítse, sokak tyúkszemére hajlandó rálépni. De hát hogy is lehetne visszafogott egy színpadi ember?

The Walking Dead 11. évad (második harmada) – AMC

Február 20.

A tizenegyedik, utolsó évadját meglehetősen széthúzza a The Walking Dead: összesen három év alatt kerül majd adásba, 2021-ben lement nyolc rész, majd egy évadközepi finálé után elment szünetre a sorozat, és most tér vissza a következő nyolcra – hogy aztán majd megkapjuk a sztorit ténylegesen befejező utolsó nyolcat, elvileg szintén még idén, de egyelőre nem tudni, pontosan mikor. Lényeg a lényeg: még egy kis zombihentelés jöhet?

From – Epix

Február 20.

Ebben a nyomasztó thrillerben az a furcsa dolog történik a főszereplő családdal, hogy autózás közben egyszer csak azt veszik észre, hogy csapdába estek egy olyan kisvárosban, ahonnan az út csak körbe-körbemegy, és mindig visszavezet a kiindulópontra, kijutni nem lehet. Minden egyes lakó így került oda. Ráadásul a kisvárost körülvevő erdő telis-tele van fenyegetéssel, éjszakánként támadó lényekkel.

Vikingek: Valhalla (Vikings: Valhalla) – Netflix

Február 25.

A Netflix újabb címmel folytatja a kardozós-macsós sorozatait, ezúttal az aranykoruk végéhez közeledő vikingekről mesél majd, az ismert Vikingek sorozat folytatásaként, száz évvel az abban történtek után felvéve a fonalat.

Megszállottak viadala (Killing Eve) 4. évad – HBO

Február 27.

Nem hittük volna, hogy Eve és Villanelle történetében még van ennyi, de úgy tűnik, valahogy megoldották, hogy a két megszállott még mindig tudjon egymással mit kezdeni. A mostani, negyedik évad azonban már az utolsó, így nem meglepő, hogy az évad igyekszik választ adni arra, kik is azok a nagyhatalmúak, akik bérgyilkosságokkal szórakoztatják magukat.