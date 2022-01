Pénzbüntetéssel sújtotta az NMHH a Pesti TV-t

Majd kiosztott két rádiós frekvenciát.

Büntetést kapott a Pesti Tv és a Vörösmarty Rádió szolgáltatója, illetve több vidéki rádiós pályázatnál is eredményt hirdetett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

A testület eredményt hirdetett a Nyíregyháza 91,1 MHz és a Debrecen 104,6 MHz pályázati eljárásokban, amelyek nyertesei a jelenleg is üzemelő és egyedül pályázó Radio Plus Kft., illetve a Best Radio Kft. lettek – olvasható a közleményben.

A grémium a Pesti Tv szolgáltatójára 100 ezer forintos bírságot, a székesfehérvári Vörösmarty Rádió szolgáltatójára pedig 50 ezer forintos bírságot rótt ki, amiért

nem megfelelő korhatár-besorolással sugároztak szexuális tartalmak miatt magasabb kategóriába tartozó műsorokat.

A Pesti Tv szolgáltatóját emelett további húszezer forint megfizetésére kötelezték, mert a műsorát közlő internetes honlapján

nem tüntette fel a korhatári minősítést jelző piktogramokat.