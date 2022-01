Budapesten lép fel Tom Odell

Három év után ismét Budapesten ad koncertet Tom Odell, közölte a szervező LiveNation. Az Ivor Novello-díjas brit énekes-dalszerző szeptember 28-án lép fel a Barba Negrába.

A harmincegy éves Odell lemezei több mint kétmillió példányban keltek el világszerte, negyedik stúdióalbuma, a Monsters tavaly jelent meg, ennek a turnéja érinti most hazánkat. A Monsters a brit albumlista negyedik helyén kezdett, ezzel Tom Odell azon kevesek között van, akiknek első négy lemeze Top 10-es lett.

A zenész a dél-angliai Chichesterben született, de nagyrészt Új-Zélandon nevelkedett. Klasszikus zongoraképzést kapott, és titokban már tizenhárom évesen dalokat írt, így nem meglepő, hogy még csak huszonkét éves volt, amikor Lily Allen felfedezte. Bemutatkozó Songs From Another Love című EP-je 2012-ben jelent meg, és megkapta az egyik legrangosabb brit zenei díjat, a BRITs Critics’ Choice Awardot. A 2013-as Long Way Down vezette a brit albumlistát, a 2016-os Wrong Crowd a második helyig jutott ugyanott.

Magyarországon kétszer is fellépett, mindkétszer 2019-ben, előbb a Barba Negrában, majd a Szigeten.