Meghalt André Leon Talley, a Vogue egykori vezető szerkesztője

73 éves korában meghalt az egyik legnagyobb hatású divatújságírónak tartott André Leon Talley. A TMZ szerint Talley kedden hunyt el egy New York-i kórházban, de azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, milyen betegség okozta a halálát.

André Leon Talley túlzás nélkül divatikon volt, és a divatvilág megkerülhetetlen alakja, aki 1948-ban született, és a takarítónőként dolgozó nagymamája nevelte fel Észak-Karolinában, évekkel a fekete polgárjogi mozgalmak előtt, abban az időszakban, amikor még életben voltak a faji szegregációs törvények. Talley innen jutott el pár éven belül odáig, hogy francia irodalmat tanuljon az egyetemen, hogy ösztöndíjjal bejusson a Brownra, majd elköltözzön New Yorkba, ahol előbb Andy Warhol Factoryjában tevékenykedett, majd újságíróként kezdett dolgozni, és több lapnál is megfordulva került végül a Vogue-hoz, ahol 1988-tól már kreatív igazgató lett. Egy párizsi kitérő után visszatért a Vogue-hoz, ahol 1998-tól kezdve már vezető szerkesztő volt, egészen a 2013-as távozásáig.

Talleyt sokan ismerhették az America’s Next Top Model (Topmodell leszek) című reality zsűritagjaként is, de elsősorban a Vogue-beli munkássága tette őt ikonikussá. Két éve megjelent önéletrajzi könyvében igen élesen nekiment Anne Wintournak, a Vogue legendás korábbi főszerkesztőjének, aki Az ördög Pradát visel című film főhősnőjét is ihlette. Többek között azt írta Wintourról, hogy egy „emberi kedvességre képtelen” valaki, aki „súlyos érzelmi és pszichológiai sebeket ejtett” rajta az évtizedek alatt, amíg együtt dolgoztak. Mindezt annak ellenére, hogy Wintour segített neki lefogyni valamelyest, amikor Talley egészségtelenül túlsúlyossá vált. Több sorozatban is szerepelt, ahol saját magát alakította, például a Szex és New Yorkban vagy az Empire-ben. A róla szóló, hosszabb portrécikkünk itt olvasható.