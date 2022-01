Egy zsidó közjegyző árulhatta el Anne Frankot és családját

Arnold van den Bergh zsidó közjegyző árulhatta el a náciknak, hol rejtőzködik Amszterdamban Anne Frank és családja, amelynek következtében a családot koncentrációs táborba hurcolták – állítja könyvében és a CBS dokumentumfilmjében Rosemary Sullivan. Állításait hat évnyi kutatómunkára alapozza, amelyet egy volt FBI-ügynök és csapata végzett.

A nyomozás egy olyan névtelen levélről is említést tesz, amely a családfő, Otto Frank kapott a háború után, amely alapján a férfi gyanította is, ki árulta el őket, ám sosem beszélt erről nyilvánosan. A kutatómunka során arra jutottak, hogy az amszterdami Zsidó Tanács tagjaként is ténykedő van den Bergh szolgáltathatta ki a náciknak a búvóhelyüket több másik család tartózkodási helyével együtt. Ezt alátámaszthatja az is, hogy bár ő és családja is zsidó volt, őket mégsem hurcolták el – a nyomozás szerint más zsidó családokat adott ki a náciknak cserébe azért, hogy az övét békén hagyják. A háború alatt van den Bergh közjegyzőként volt hasznára a náciknak abban, hogy átírassa az elkobzott javakat, elsősorban műalkotásokat. A férfi 1950-ben halt meg.

Anne Frank és családja két éven keresztül rejtőzködött a holland főváros Joordan nevű negyedében – ezalatt vezette világhírű naplóját is – mielőtt 1944-ben egy névtelen feljelentést követően a náci rajtuk ütöttek, anyját, apját, testvérét és őt is elhurcolták. Anne és testvére a bergen-belseni, édesanyjuk az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg, egyedül az apa élte túl, ő 1980-ban hunyt el.