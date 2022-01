Itt a Föld elpusztítására induló Holdról szóló Moonfall újabb előzetese

A függetlenség napját, illetve a Holnaputánt is jegyző Roland Emmerichnél minden eddiginél jobban elgurult valami.

A kilencvenes évek óta katasztrófafilmek egész sorát gyártó Roland Emmerich legújabb munkája, az egy rejtélyes erő által kimozdított, majd a Föld felé tartó Holdról szóló Moonfall előzetesei közül néhány órával ezelőtt bemutatták a legújabbat (az előzők itt, illetve itt láthatók).

A kétperces betekintő csak még meredekebbé teszi a sztorit, miszerint

a Holdraszállás történetének egyetlen apró porcikája sem igaz, az égitest pedig egyáltalán nem az, aminek látszik, hiszen egy gondolkodó, csak épp kimondottan mérgesnek tűnő csápos szörny ücsörög benne.

A Föld megmentéséért folytatott harc középpontjába egy korábbi űrhajóst, Brian Harpert (Patrick Wilson), illetve egy összeesküvés-elméleteket harsogó férfit, a mostanra saját fiktív honlapot is kapott K. C. Houseman-t (John Bradley) állító film hazai február 3-ig kell majd várni, és láthatjuk a látványos effektekkel, robbanásokkal, szökőárral, A-ból B-be rohanással teli munka csúcsjelenetét is, amiben az űrsikló oldalán a következő felirat díszeleg: