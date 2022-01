Pókember továbbra is magabiztosan uralja a mozikat

Harmadik hete esélye sincs senki másnak.

December közepén mutatták be a Pókember: Nincs hazaút című filmet, ami azóta a legnagyobb bevételi eredményeket produkálta a pandémia kezdete óta. Már 2021 utolsó napjaiban átlépte az egymilliárd dollárt, a harmadik hétvégéje után pedig újabb 78 milliót szedett össze, amivel összesen 1,37 milliárd dollárnál jár világszerte. Ezzel lehagyta a 2018-ban bemutatott Fekete Párduc eredményét, minden idők 12. legnagyobb bevételét produkáló filmjévé válva. Külön bravúr, hogy mindezt úgy érte el, hogy a világ legnagyobb filmpiacán, Kínában, még nem mutatták be (egyelőre nem is tudni, mikor lesz a premierje).

Második helyre az Énekelj! 2 című animációs film futott be, 17,2 millió dollárral, amivel összesen már csaknem 150 milliónál jár. A dobogó harmadik fokán pedig a King’s man: A kezdetek kapott helyet 14,1 millió dollárral (összesen az 50 milliót közelíti).