Parti Nagy Lajos: „Le kell győzni a covidot és Orbán fékevesztett rendszerét”

A Kossuth-díjas költő úgy gondolja, hogy egyik sem lesz egyszerű.

Évértékelő interjút adott az RTL-nek Parti Nagy Lajos magyar költő, író, aki saját terveiről, a koronavírusról és Magyarország jövőjéről is beszélt.

A 2021-es év legjobb és legrosszabb hozadékát is a vírussal kapcsolatos jelenségekben látja: egyrészt rossz, hogy a járvány továbbra is itt van velünk, amiatt viszont nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy a környezetében senki sem lett súlyos beteg, ahogy amiatt is, hogy már van vakcina, ami biztonságot ad. A 2022-es évre vonatkozó kívánságainak egyike is ezzel kapcsolatos: azt várja, hogy a koronavírus is betagolódjon a rendszeres oltással kordában tartható légúti megbetegedések közé. A másik vágya a kormányváltás, vagy ahogy ő fogalmaz: hogy sikerüljön „végre leváltani Orbán fékevesztett rendszerét.” A legnagyobb félelme viszont az, hogy egyik sem lesz egyszerű.

Amellett, hogy 2022-ben azzal a könyvével szeretne haladni, amelyet már évek óta ír – és amelyet idén az Árnyékporocska című kísérőkönyve miatt fél évre félretett –, szakmája jelenlegi legnagyobb kihívásának a kultúrharcot látja:

Megállítani a kultúrharc el- és kőgazdag alapítványokba kiszabadult hajóágyúit, s lassan, gondosan, méltányosan, szakmai alapon kiépíteni egy működő, demokratikus rendszert a kultúrára fordítható közpénzek elosztására

– nyilatkozta az író.

Abban viszont biztos, akárhogyan is alakul a következő tíz év: nem lesz egyszerű az elkövetkező étvized. Ha azt nem is tudja előre, merre halad majd az ország, az tudja, milyennek szeretné majd látni: