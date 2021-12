Meghalt Jack Hedley, a James Bond: Szigorúan bizalmas és az Arábiai Lawrence színésze

92 éves volt.

Amerikai lapok azt írják, hogy rövid lefolyású betetgség után, december 11-én meghalt Jack Hedley brit színész. Hedley 1930-ban született Londonban, Jack Hawkins néven, az ötvenes években kezdte meg filmes pályáját. Eleinte főleg tévés szerepeket kapott, többek között ő volt a The World of Tim Frazer című BBC-sorozat főszereplője.

A 60-as évek elejétől nagyjátékfilmekben is feltűnt, játszott például az Arábiai Lawrence-ben, a The Scarlet Blade-ben és Lucio Fulci A New York-i Hasfelmetszőjében. Legismertebbé az ette, amikor a James Bond: Szigorúan Bizalmas Sir Timothy Havelockját alakította. Hedley végakarata szerint nem tartanak temetést.