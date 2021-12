Kevés szomorúbb látvány létezik a Beatles-felvételeken unatkozó Ringo Starrnál

Hetvenegy másodpercnyi unalom, egzisztenciális krízis, illetve túlmozgásosság, némi szobabiciklizéssel kiegészítve.

Három hete mutatkozott be a The Beatles: Get Back, a zenekar legnehezebb időszakát feldolgozó háromrészes Peter Jackson-film (erről írt kritikánk itt olvasható), ami nyolc órás játékideje alatt teljesen más fényben mutatja be a zenekar utolsó évét, megcáfolva néhány, erős gyökeret vert legendát, illetve tényként kezelt állítást.

Az internet mélyéről azóta elképesztő tempóban kerülnek elő az alig egy-két perces anyagok, amik korábban már ismert felvételek parádés összevágásával készültek, közülük azonban csak egy tudott egyszerre vicces és szomorú lenni: a 2020. május 31. óta a Youtube-on elérhető, közel kétmillió megtekintésnél járó When You’re the Drummer of The Beatles but They Won’t Let You Drum, azaz az Amikor te vagy a Beatles dobosa, de nem hagynak dobolni a néha jól láthatóan egzisztenciális krízissel, totális unalommal, túlmozgásossággal, vagy egy érthetetlen módon feltűnt szobabiciklivel küzdő Ringo Starr-t helyezi a középpontjába, és hetvenegy másodperc alatt újraírja azt, amit gondoltunk róla:

Az idén nyolcvanegy éves dobostól egyébként nem állt messze a móka: az épp negyven éve bemutatkozott Caveman (Barlangember) című filmben például a világ legbutább, de meglepő módon mégis sikeres ősemberét játszotta: