Egy újságíró addig cukkolta Tom Cruise-t, míg az küldött neki két tortát, amiket a vécén kell megennie

Most rajta a sor, hogy beváltsa ígéretét.

Karácsonyi csodák márpedig léteznek. Mert mi másnak nevezhetnénk azt, ami Stuart Heritage-dzsel, a Guardian kulturális újságírójával történt, aki vicces cikkekben követelte, hogy Tom Cruise neki is küldjön a kókuszos fehércsokis karácsonyi tortából, amivel a szűk baráti körét szokta meglepni, és kérése meghallgatásra talált? Stuart körülbelül egy éve csodálkozott rá a sztár ünnepi szokására, aminek keretében olyanok szoktak tőle tortát kapni, mint Jimmy Fallon, Kirsten Dunst, Henry Cavill, vagy Graham Norton. Azt a cikkét azzal zárta, hogy reméli, egyszer ő is lesz olyan fontos ember, hogy rákerüljön a listára. Tavasszal aztán Cruise arról beszélt egy interjúban, hogy fiatal színészként egyszer három napig csokoládétortát evett, amit ki is hányt a végén. Stuart erre vérszemet kapott, és a vágyát követeléssé alakította át.

Nem ijedek meg Tom Cruise-tól. Meg tudok mászni egy felhőkarcolót? Nem. Tudok motorozni? Nem. Tudok futni úgy, hogy akár a meggyőződés leghalványabb jelét mutassam? Nem. De tudok-e tortát enni? Abban rohadtul biztos lehetsz, hogy tudok tortát enni. Szegény kicsi Tom Cruise nem bírta három napnál tovább. Én viszont akár hat napon át is tudok szemrebbenés nélkül tortát enni. Akár ágyban is, vagy a vécén ülve. Bármikor lenyomom Tom Cruise-t tortaevésben

– írta Stuart, majd kihívást intézett a sztárhoz, hogyha küld neki nem is egy, hanem két tortát, akkor ő megeszi egy ültő helyében a vécén, amit Instagramon élőben közvetíteni is fog.

Minden bizonnyal maga sem számított arra, hogy be kell váltania ígéretét. A jelek szerint viszont Cruise tényleg olvasta a cikkeket, és küldött is két csomagot Stuartnak, ami a színész magángépén érkezett az Egyesült Királyságba. Bár az újságíró először arra gyanakodott, hogy a pimasz hangneme miatt anthrax lehet benne, végül kibontotta a dobozokat, és állítása szerint megérte a dolog, mert élete legfonomabb tortái várták a díszdobozokban.