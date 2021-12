Jövő nyáron Budapesten koncertezik a My Chemical Romance

Júniusban a Budapest Parkban lépnek fel Gerard Wayék.

Nemcsak a Cure érkezik jövőre Magyarországra, hanem néhány hónappal előtte a My Chemical Romance is – derült ki a koncert helyszínéül szolgáló Budapest Park közleményéből.

A pop-punk-emo banda 2022. június 7-én a Budapest Parkban lép fel, a jegyértékesítés december 10-én délelőtt 11 órakor indul.

A My Chemical Romance ötlete a 2001. szeptember 11-i terrortámadás hatására kristályosodott ki Gerard Way és Matt Pelissier dobos fejében, és néhány tehetséges zenész beszervezésével három hónappal később már ki is adták első albumukat, a Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love-t. Az első nagyobb áttörést a 2004-ben megjelent Three Cheers for Sweet Revenge hozta meg számukra, az abszolút csúcsot viszont a két évvel később, 2006-ban kiadott Welcome to the Black Parade jelentette, amellyel már a brit slágerlistákat is meghódította az akkor a Green Day előzenekaraként turnézó banda. Bár sokan az emosok legnagyobb zenekarának nevezik a punkos hatású alternatív rockot játszó bandát, Way rendszeresen elutasította a jelzőt.

2010-ben jelent meg ezidáig utolsó lemezük, a Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, amelyről sokáig úgy tűnt, hogy valóban az utolsó lesz, 2013-ban ugyanis a banda bejelentette feloszlását. A tagok ezt követően saját projektjeikre koncentráltak, mígnem 2019-ben jelentettek be egy egyedülállónak beharangozott koncertet. Az összeállás olyan jól sikerült, hogy a jegyek percek alatt elfogytak, a zenekar pedig máris további terveket szótt, amelyeket aztán a pandémia keresztülhúzott. Tavaly a VOLT fesztiválra is jöttek volna, a magyarországi fellépést így jövő júniusban pótolják.