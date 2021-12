Pofátlan szemfényvesztés lett a világ legnagyobb Harry Potter-kvíze, de valahogy mégis működik

Pete Davidson és az LMBTQ+ mozgalmak melletti kiállás volt a legkevésbé az, amit várhattunk a Harry Potter: Roxforti házak bajnokságától, mégis helyet kapott mindkettő a Helen Mirren által vezényelt kvízben. A húszéves jubileumra gyártott műsor ugyan nem hozza a hamisítatlan, igazi Potter-hangulatot, a végére valahogy mégis beüt a nosztalgiafaktor.

Harry Potter immár húsz éve a világ egyik legértékesebb fejőstehene, amit értelemszerűen nagyon nehéz elengedni. Mivel J. K. Rowling befejezetté nyilvánította a történetet – majd azért még áldását adta a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színdarabra, amelyből könyv is lett –, jobb híján a Legendás állatok-spinoffal kell beérnie azoknak a rajongóknak, akik mindenképpen új impulzusokkal táplálnák Potter-mániájukat.

Persze, az ilyen példátlanul sikeres franchise-oknál felmerül a kérdés, hogy egyáltalán szabad-e hozzányúlni, továbbszőni egy kerek egész történetet, mert bár sok rajongó igényli ezt, legalább annyian érzik mindezt az eredeti varázs pofátlan megkopasztásának.

Kisebb a dilemma a stúdiók részéről, hisz nyilván magasztos dolog a rajongói tűz életben tartása, de még szebb az a halom pénz, amit keresni lehet az újrázáson, és a Harry Potter-univerzum kapcsán ez hatványozottan igaz. A varázslómánia húsz éve nem apad, ennek egyik legjobb szemléltetése, hogy júniusban megnyílt New Yorkban a világ legnagyobb Harry Potter üzlete, ahol három emeleten át lehet válogatni a plüssbaglyok, személyre szabott talárok és varázspálcák között, és vírushelyzet ide vagy oda, a bolthoz váró online sor általában nagyon hamar betelik.

A Potter-jogokat birtokló Warner tehát bolond lenne nem ütni tovább a továbbra is izzó vasat, és ehhez most tökéletes apropóul szolgál a húszéves jubileum. 2001 novemberében mutatták be ugyanis a Harry Potter és a bölcsek köve című első kötetből készült filmet, ezzel indult diadalútjára a szemüveges varázsló története a mozikban is. Az évforduló alkalmából a Warner minden létező jóval kényeztetni akarja a rajongókat: előbb bejelentették, hogy Helen Mirren vezetésével decemberben minden idők legnagyobb Harry Potter-kvízét hozzák tető alá, de mindez eltörpült ahhoz képest, amit néhány hete dobtak be. Vélhetően még a szőrösebb szívű Potter-rajongóknak kimaradt pár dobbanás, amikor kiderült: az eredeti színészgárda egy része jövő januárban visszatér a Roxfortba, hogy egy különleges műsorral ünnepeljék meg a születésnapot. Köztük lesz a főszereplő trió is, azzal a Daniel Radcliffe-fel együtt, aki a franchise óta olyan nagy erőkkel próbálja lemosni magáról a villám alakú sebhelyet, hogy a lehető legkövetkezetesebben fordít hátat minden Potter-jellegű dolognak.

Most azonban úgy fest, volt az az érv – vagy az az összeg –, amitől még ő is bólogatni kezdett, ahogyan a Ron Weasleyt alakító Rupert Grint és a Hermione Grangert alakító Emma Watson is. Egyelőre nem tudni, hogy Magyarországra milyen formában jut el a műsor, mivel az HBO Max addigra még nem indul el idehaza, de addig sem maradnak a rajongók Potter-kontent nélkül, hisz november 29-én megérkezett a Harry Potter: Roxforti házak bajnoksága, amely az HBO GO jóvoltából idehaza is látható.

A négyrészes sorozat egy hordányi Potter-rajongót csődített össze, hogy a Roxfort házainak megfelelően négy csapatra osztva, a járványügyi szabályoknak szigorúan megfelelve griffendéles, hugrabugos, hollóhátas és mardekáros maszkokban versengjenek a Házkupáért. A játékmester posztjára nem mást nyertek meg, mint az Oscar-díjas Helen Mirrent, aki azon kevés brit színészlegendák egyike, aki kimaradt a Potter-filmekből, márpedig abban tényleg feltűnt a brit színjátszás színe-java.

Mint a Potter-könyveken felnövő generáció azon tagja, aki inkább kerek, lezárt egészként tekint az univerzumra, és összeszűkült szemekkel nézi a mítosz kizsákmányolását, már akkor fogtam a fejem, amikor Helen Mirren egy roxfortos bőrönddel tűnt fel a sötétből, és közölte, megérkezett. Szándékosan utálni valamit a prekoncepciók alapján nem túl szerencsés kritikusi hozzáállás, de a műsor sem segített, hogy ez máshogy legyen. A két csapatból választott három-három versenyző olyan kérdéseket kapott, amelyekre egy Wikipédia-szócikk alapján bárki válaszolhatott volna, és a pofonegyszerű kérdések miatti folyamatos maxpontos döntetlen nem tette túl izgalmassá a kvízt. Az már érdekesebb volt, hogy

a műsor a franchise-tól teljesen független álláspontot fogalmazott meg már az elején: a Potter-rajongók univerzumában csupán a roxforti házak alapján különböztetik meg az egyéneket, továbbá ünneplik a társadalmi sokszínűséget.

Ennek megfelelően a bemutatkozásokkor kiderült a versenyzőkről, hogy egyikük I Am Black Harry néven viszi Instagram-fiókját, ahol a varázslat bőrszíntől független jellegét hangsúlyozza, egy másik férfi férjét és két macskáját emelte ki a bemutatkozásban, de volt kedves nyugdíjas, és az édesanyja halála miatt Harry Potter világába menekülő nő is. Az ember már-már azt várta, hogy mikor ugrik elő egy transznemű versenyző, ezzel foglalva állást a J.K.Rowling transzfób megnyilvánulásai miatt indult háborúban, ám ennyire messzire mégsem merészkedtek a készítők. Nem úgy, mint a készülő Harry Potter-videójáték készítői, akik Rowling kijelentései hatására írnak bele vélhetően egy transznemű karaktert a játékba.

Míg a játék nem túl izgalmas, a külcsínre és az elkápráztatásra legalább nagy hangsúlyt szántak: a stúdió természetesen a roxforti kastély idézi, helyet kaptak benne a forgatáson használt eredeti bútorok és kellékek. A megvalósításra tényleg nem lehet panasz, mert bár valójában csak kérdésekre válaszolgató embereket nézünk, mégis igyekeztek kihozni a műfajból a maximumot. Van leveleket okádó kandalló, tűzön keresztül közlekedő emberek, könyvespolcból kikandikáló kommentátor. Sőt, néhány kérdést a filmekben szereplő színészek olvasnak fel – bár egyelőre ezen a téren sem kell csodát várni, a három színészből kettőről ember nem mondaná meg, hogy kit játszott a filmekben. Szintén kérdezőként tűnik fel továbbá Pete Davidson is, aki legalább olyan bizarrul mutat a roxforti közegben, mint amekkora Potter-rajongónak tartja magát. A fárasztó kezdés után azonban a játék mégis kezdi megpiszkálni a marconább rajongók ingerküszöbét is, sőt, hamar olyan kérdéseket dobálnak be, amelyeken végre tényleg lehet gondolkodni.

Ezzel együtt érthetetlen módon valahogy mégis működni kezd a varázs, és nem azért, mert túl izgalmas lenne a négyrészes vetélkedő végkimenetele, hanem mert Warneréknek pofátlanul sikerült – még ha pénzszagúan is – egyelőre lanyha, de kellemes nosztalgiával megbizsergetni a rajongói szíveket.

Jövő héten a Mardekár-Hollóhát párbaja következik, vélhetően újabb sztárvendégekkel és ismét egy raklapnyi Potter-díszlettel. A Harry Potter: Roxforti házak bajnoksága maradék három része az elkövetkező hétfőkön kerül fel az HBO GO kínálatába.