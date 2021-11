Pataki Ági: Rákay Philip vagy Ákos eddig is készíthettek volna zseniális kisfilmeket, de nem tették, ők a nagy pénzre vágytak

Andy Vajna kinevezésével nem értettek egyet, és ennek hangot is adtak, de aztán azt látták, hogy egy átlátható támogatási rendszer épült fel, és Vajna senkin nem állt sem személyes, sem szakmai bosszút – ezt mondta a Telex összefoglalója szerint a Veiszer Alindának adott interjújában Pataki Ági és Kovács Gábor producerházaspár. Vajnát szerintük a szakmaiság vezérelte.

Hajdú Szabi és én elleneztük leghangosabban a kinevezését, aztán mi voltunk az elsők, akik nagyobb összeget kaptunk

– mondta Kovács.

Úgy látják viszont, hogy ennek a világnak Vajna halálával vége lett, mert a rendszer úgy lett felépítve, hogy a személyektől függnek a dolgok, és már nincsenek beépített fékek. Kovács szerint egy olyan kör került beljebb, akiket Vajna előtte szakmai alapon elutasított.

Ezek az emberek most filmet csinálnak, pedig szakmailag nem bizonyítottak – mondta Pataki, aki később arról beszélt, hogy akik most egy csomó pénzt kaptak, mondjuk Rákay Philip, vagy Ákos, azok egy telefonnal eddig is készíthettek volna zseniális kisfilmeket, de nem tették, „a nagy pénzre vágyódtak”.

Lajos Tamásra utalva Kovács elmondta, hogy „most egy holdudvar kap pénzt, elsősorban egy bizonyos producer, másodsorban olyanok, akik körülötte vannak, harmadsorban olyanok, akik politikailag szalonképesek.” Pataki elmesélte, hogy Gerendai Károllyal közösen beadtak egy pályázatot egy Sziget-dokumentumfilmre, de elutasították őket, és ezen kívül még két ötletüket is.

Kovács szerint egy nagyon egészségtelen folyamat indult el, mert az alkotók a projektjeiket nem feltétlenül ahhoz viszik, akikkel dolgozni akarnak, hanem azokhoz, akikkel nem feltétlen akarnak dolgozni, de megkapják a támogatást a filmekhez.

