Jól halad a Blaha felújítása, jövőre egy szomszédos utca is megújul majd

A Somogyi Béla utca képe a jövő év végére teljesen átalakulhat.

Helyére került a Blaha Lujza tér egyik szimbolikus eleme, a Fekete Dániel munkájaként 1968-ban átadott, egykori ufóit a jövőben visszakapó gombaszökőkút új fémszerkezete, a szakemberek pedig immár a többi szökőkút szerkezetén és vízgépészetén dolgoznak – tette közzé a BKK.

A növénykazettákban mindezek mellett elvégezték a talajcserét, november 25-én, csütörtökön pedig a legnagyobb növénykazettában a faültetés is megkezdődött. A munkák más részegységei is jól haladnak, sőt, a tér egy szakaszán a próbaburkolás is megkezdődött. A Blaha Lujza tér felújítása várhatóan jövő év őszére készül majd el.

A tér közvetlen környezetének átalakulása ennyivel azonban nem ér véget, hiszen a Corvin Áruház homlokzatai is visszakapják a régi fényüket, belső terei pedig újra megtelnek élettel, sőt, a BKK hozzátette:

jövőre a Somogyi Béla utca is , ami nem csak egyirányúvá válik, de többek közt újabb fákat, szélesebb járdát, korszerűbb közvilágítási rendszert, illetve új burkolatot is kap majd.

Az útvonal felújítása annak köszönhetően kezdődhet el, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat biztosítja az ehhez szükséges forrást, ami a tartalékkerettel együtt várhatóan 220 millió forintot jelent.

A Somogyi Béla utca átépítése opciós tételként szerepelt a Blaha Lujza tér tenderében, ez azt jelenti, hogy a forrás rendelkezésre állása esetén, városvezetőségi döntés után hívhatta le a BKK. Az elkészült terveket az érdeklődők lakossági fórum keretében ismerhetik meg. A kivitelezés várhatóan 2022-ben kezdődhet, és még abban az évben, a tér felújításával együtt befejeződhet.

