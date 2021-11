Szabó István és Martin Scorsese együtt kapnak életműdíjat

India legnagyobb nemzetközi filmfesztiválján, Goán vehet át életműdíjat Szabó István magyar filmrendező amerikai kollégájával, Martin Scorsesével együtt szombat este, kiváló hozzájárulásáért az egyetemes filmművészethez. A nagyszabású Indiai Nemzetközi Filmfesztivál a 14, A-kategóriásnak minősített filmfesztivál egyike, Berlin, Cannes és Velence mellett. Szabó és Scorsese elismerése mellett retrospektív vetítésekkel állítanak emléket a tavaly elhunyt Sean Connerynek is.

A goai fesztivál válogatást mutat be Szabó István világhírű filmjeiből. Köztük lesz teljes körűen felújított változatban az Apa, az Oscar-díjas Mephisto és a Redl ezredes is – olvasható a rendezvény honlapján. Az életműdíjat szombat este adják át, az MTI híre szerint Szabó István online fog bejelentkezni a megnyitó ünnepségen.

Szabót november 10-én a leccei Európai Filmfesztivál is életműdíjával tüntette ki, és gazdag retrospektív programot mutatott be a magyar rendezőtől. Szabó István személyesen is részt vett az olaszországi fesztivál közönségtalálkozóján és díjátadóján.