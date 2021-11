Mel Gibson testőrök nélkül flangál Budapesten

Mel Gibson Budapesten van, és a hírek szerint nyakába is vette a várost. Mi is megírtuk, hogy csütörtök este egy fővárosi steakétteremben vacsorázott, ahol fotót is vállalt a személyzettel. A Blikk olvasója pedig a Kollázs nevű étteremben futott össze vele még szerda este, ahova a sztár ugyancsak vacsorázni tért be egy barátjával.

Bár próbálta meghúzni magát, nagy feltűnést keltett pusztán a jelenlétével. Volt, aki próbált fotót kérni tőle, de illedelmesen visszautasította. Nem időztek ott sokáig, megvacsoráztak, majd gyalog távoztak, se autó, se testőrök nem várták kint

– mesélte az ember, aki Gibson társaságában vacsorázott.

Gibson mintegy két hetet tölt a fővárosban a The Continental című sorozat forgatása miatt.