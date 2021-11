Egymilliárdszor látták már a Youtube-on a Backstreet Boys leghíresebb klipjét

A néhol mosóporreklámnak is beillő I Want It That Way 1999-ben jelent meg.

Csodálatos, ahogy a Backstreet Boys tagjai otthonaikból, mackónadrágban éneklik az I Want It That Way-t

Lassan harminc éve, hogy minden idők legnépszerűbb fiúegyüttese, a Backstreet Boys először a színpadra lépett, az elmúlt években azonban csak nagyon ritkán ütötték át az emberek ingerküszöbét, pedig a kétezertízes években két albummal (In a World Like This, 2013; DNA, 2019) is jelentkeztek.

Legnagyobb sikereiket még bőven az előző évezredben aratták: 1999. februárjában a Backstreet Boys (1996) című albumuk gyémántlemez lett, hiszen tízmillió darabot adtak el belőle.

Most egy másik elképzelhetetlennek tűnő határt léptek át, az I Want It That Way 1999-ben született klipje – ami akár egy túl hosszúra nyújtott folttisztító-, vagy mosópor-reklám is lehetne – a Youtube-on november 15-én ugyanis átlépte az egymillió megtekintést.

Believe when I say that @backstreetboys’ iconic video for “I Want It That Way” has landed into the #BillionViewsClub 🛬 How many times have you watched since its release? https://t.co/hjS6dbxjnv pic.twitter.com/qe68dkKF1p — YouTube Music (@youtubemusic) November 15, 2021

A Los Angeles-i repülőtéren forgatott anyag tizenkét éve jelent meg a videomegosztón, idén pedig átlagosan napi 400 ezren látták.

A klip ezzel persze nem állított fel abszolút csúcsot, hiszen a kilencvenes évek slágerei közül több is megelőzi: a Guns’N’Roses November Rain-je 1,76, a Nirvana Smells Like Teen Spirit-je 1,38, a 4 Non Blondes What’s Up-ja 1,19, Whitney Houston I Will Always Love You-ja pedig 1,15 milliárdnál jár.