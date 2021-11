Eperjes Károlynak is volt, hogy azt üzenték: ezeket a fideszes g*-ket nem akarjuk látni

A színész láthatóan megdöbbent, amikor Alinda műsorában megtudta, hogy Bereményi Gézát a fideszes Várhegyi Attila tiltotta le a filmezésről.

„Gratulálok, brávó. Brávó. Brávó…” – reagálta kezét tördelve Eperjes Károly, amikor a vele készült interjúja során Veiszer Alinda elmondta neki, hogy Bereményi Géza azért nem filmezhet, mert Várhegyi Attila letiltotta. A színész láthatóan megdöbbent a dolgon, majd rejtélyesen annyit mondott, hogy

bizonyos szempontból nem (rázott meg a hír), de ezt most nem folytathatom.

Bereményi ügye akkor került elő az Alinda Patreon oldalán megnézhető interjúban, amikor Eperjes arról beszélt, van különbség a között, hogy valaki a nemzetért vagy a nemzetből él, és az sem mindegy, hogy a nemzetért ideológiai alapon vagy egyetemes értékek mentén él valaki.

A Telex azt írja, a beszélgetésben szó esett arról is, hogy Eperjest is politikai alapon tolták félre, és Szabó Istvánt is azért kezdték elővenni ügynökmúltja miatt, mert annak idején Eperjes is szerepelt a Rokonokban. Például A Hídember-beli szerepe után neki azt üzenték, azért nem kap filmszerepeket, mert, mint idézi,

ezeket a fideszes g*-ket nem akarjuk látni.

Hogy ki üzente ezt, azt Eperjes tudja ugyan, de nem mondta el, és hangsúlyozta, ő már megbocsátott az illetőnek. Mivel az interjú apropója Eperjes nemrég megjelent Magyar Passió című filmrendezése, így a beszélgetésben sok szó esik a kommunista egyházüldözésről.

Eperjes elmondta, az ő két nagybátyját, akik papok voltak, szintén vegzálták, egyikük disszidált is, a film több jelenetét a saját családja történetéből vette, így azt is, amikor egy illegális Trianon-megemlékezést az ÁVH vízágyúval sem tud feloszlatni.

Eperjes szerint a Magyar Passió kulcsgondolata az, hogy aki kényszer alatt cselekedett, annak meg kell bocsátani, sőt, még annak is, aki önként tette, amit tett, ha aztán valóban megbánta azt. Szabó István ügynökmúltjáról például fontosnak tartotta kiemelni, hogy az ő beszervezése ilyen kényszerítés lehetett, minthogy Eperjes saját szemével látta a véresre vert Szabót, aki később nem is emlékezett erre. Hogyne állnék ki egy ilyen ember mellett, hát ő áldozat!

– fakadt ki Eperjes. A jelenlegi kurzusban félreállított alkotók kapcsán arról beszélt, hogy üldözni embereket, akár a hitük miatt, az bűn, de a filmtámogatásokban nem lát ilyen bűnt. A külföldre költözött Szász Jánost azért támogatásáról biztosította, amikor rendőrök szállták meg az otthonát. Elmondta azt is, hogy sem A Hídembert, sem a Magyar Passiót nem tartja kurzus- vagy propagandafilmnek, bántja is, hogy annak nevezik. Szerinte nagyon helyes, hogy Káel Csaba a történelmi, „helyes identitást erősítő” filmek terén igyekszik behozni a magyar film lemaradását, ez a bizonyos helyes identitás pedig: „Isten, család, haza, egység”. Arra nem reagált, hogy mi van akkor, ha valakinek az identitásában nem szerepel Isten, vagy, mondjuk homoszexuális, de az elhangzott, hogy szerinte, ha egy forgatókönyv szembe megy azzal az elvvel, miszerint a család az férfi és nő szeretetszövetsége, az nem normális, és érthető, ha nem forgathatják le. Mi több, ő ugyan elvileg a jelenlegi rendszer barátjának számít, de ha