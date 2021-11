Jövő nyáron jön a Tom Hanksszel készülő Pinokkió-film

Az Oscar-díjas színész szerencsére nem az életre kelt fabábut alakítja majd.

Az év elején durrant a hír, miszerint Az oroszlánkirály, A dzsungel könyve, az Aladdin, a Dumbo és a Mulan után a Disney egy újabb rajzfilm-klasszikust készít el újra: a Pinokkiót.

A rendezői székben a Vissza a jövőbe és a Forrest Gump alkotója, Robert Zemeckis foglal majd helyet, a bábut megalkotó Geppettót az Oscar-díjas Tom Hanks, a gonosz kocsist pedig a Hobbit– és a Halálos iramban-filmek mellett A szépség és a szörnyetegben is feltűnt Luke Evans játssza majd – tudhattuk meg januárban, most azonban újabb részletekre derült fény: biztossá vált, hogy Pinokkiót a tizenhárom éves Benjamin Evan Ainsworth, a Geppetto álmát megvalósító tündért pedig a Harriet miatt két Oscarra is jelölt Cynthia Erivo alakítja, míg a mesélő Tücsök Tihamér hangját Joseph Gordon-Levitt adja majd.

A Disney pénzügyi vezetője, Christine M. McCarthy csütörtökön mindezek mellett egy fontos kérdésre is választ adott, így biztossá vált, hogy a mozik helyett a Disney+-on debütáló új Pinokkió

2022 júliusa és szeptembere között már látható lesz.

Addig is érjük be a nyolcvanegy éves képsorokkal: