Benedict Cumberbatch az új szerepe kedvéért nikotinmérgezést kapott és nem mosdott

Benedict Cumberbatch háromszor is nikotinmérgezést kapott azzal, hogy cigarettázott az új filmjében, a The Power of the Dogban nyújtott alakítása részeként. Az Esquire magazinnak nyilatkozva Cumberbatch elmondta, hogy Thomas Savage westernregényének adaptációjában Phil Burbank szerepében bőséges mennyiségű sodort cigarettát kellett fogyasztania. „Szűrő nélküli sodort cigaretták, csak szippantás szippantás után… Amikor sokat kell szívni, az tényleg borzalmas”. Cumberbatch azt is elmondta, hogy meg kellett tanulnia, hogyan kell egy kézzel sodorni, ahogyan az eredeti regényben szerepel.

A színész arról is beszélt az interjúban, milyen hosszan készült fel a szerepre, hogy felvértezze magát azokkal a képességekkel, amelyekkel karaktere, egy 1920-as évekbeli montanai ranch-tulajdonos rendelkezett. Megtanulta a kovácsmesterséget – egy patkót készített ajándékba a film rendezőjének, Jane Campionnak, és a famegmunkálást is –, amihez egy miniatűr fabútor készletet kellett faragnia.

Cumberbatch azt is elmondta, hogy a karakteréhez hasonlóan ő sem mosakodott meg. „Azt akartam, hogy rajtam legyen az a bűzréteg. Azt akartam, hogy az emberek a szobában tudják, milyen szagom van. Bár ez nehéz volt. Nem csak a próbákon tettem így. Elmentem enni, találkoztam Jane barátaival, meg ilyenek. Kicsit zavarban voltam a takarítónő miatt, azon a helyen, ahol éltem.

És igazi method acting stílusban Cumberbatch elmondta, hogy a forgatás alatt nem hallgatott az igazi nevére. „Ha valaki elfelejtené és Benedictnek szólítana, nem mozdulnék”. Cumberbatchnek egyébként két másik filmje is bemutatásra vár: két Marvel-filmben Dr. Strange szerepében lesz látható újra (Pókember: Nincs hazaút és Doctor Strange az Őrület Multiverzumában), illetve egyes országokban már vetítik a The Electrical Life of Louis Wain című filmet is, melyben Claire Foy oldalán látható.