A Honeybeast meggypálinkával szállt be a zenészeket támogató kezdeményezésbe

A Honeybeast is csatlakozik a Hősök, a Jónás Vera Experiment, a Margaret Island és a Turbo mellé: az Egyszer volt pálinkacsalád új, meggypálinkája a zenekar egyik leghíresebb slágerének címét fogja viselni. Az „Egyszer volt” tavaly indult a zene világnapján, azzal a céllal, hogy valós segítséget nyújthassanak a zenészeknek.

A 2020-as év senkinek sem volt egyszerű, de talán a zeneipar sínylette meg legjobban, hiszen kimaradt a teljes koncertszezon. Éppen ezért „mindenki ott segít, ahol tud” jeligével egy zenerajongó csapat, megálmodta az Egyszer volt pálinkacsaládot, mellyel a közönség már egy éve közvetlenül támogathatja a kiválasztott zenekarokat.

Nehéz egy éven vagyunk túl. Ahogy megjelent az Egyszer volt pálinka, azzal a céllal, hogy támogassa a hazai zenekarokat, rögtön bezárták a vendéglátó és szórakozóhelyeket. Így a kemény munka csak idén májustól indulhatott, mostanra viszont több tucat koncerthelyszínen, egyetemi szórakozóhelyen, bárban, étteremben megtalálható a pálinkacsalád. Több fesztiválon is találkozhatott vele a közönség, akik örömmel fogadták a zenekarok dalaival ellátott pálinkákat. Sok szervezőnek is szimpatikus volt az üzenet, hiszen így közvetetten ők is segíthették a zenészeket. Az idei év rávilágított, hogy a jövőben is folytatnunk kell az együttműködést a zenekarokkal, mert nagyon jó érzés adni és ezáltal picit hozzátenni a hazai zeneiparhoz