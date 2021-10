John Cenát a jelmeze miatt ugratják a Peacemaker – Békeharcos előzetesében

A Békeharcos karaktere az Öngyilkos Osztag 2-ben debütált, James Gunn máris sorozatot csinált belőle, amely jövő januárban érkezik az HBO Maxra.

Ha már komolyabb sikereket nem is ért el az új Öngyilkos Osztag 2, legalább kitermelte John Cena szuperhősét, a Békeharcost, aki rögtön kapott is egy spin-off sorozatot. Az HBO Max mai sajtóeseményén – amellett, hogy a platform európai indulását ismertették – több kedvcsinálót is megosztottak többek közt a Trónok harca előzménysorozatról és az Utódlás új évadáról is. Emellett feltűnt Cena Békeharcosként teljes harci díszben, amelyet a csapattagjai nem is hagynak szó nélkül. Később áttérnek az antihős állattartási szokásaira, és azt sem hagyják szó nélkül, hogy Sasocskának nevezte el a háziállatként tartott sast. A James Gunn által megálmodott spin-off sorozatot jövő januárban mutatják be, íme az első előzetese: