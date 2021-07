Návai Anikó plagizált egy Scarlett Johansson-interjút a Nők Lapjának

Nemzetközi ügy lett abból az állítólagos Scarlett Johansson-interjúból, amit Návai Anikó adott el a Nők Lapjának. A lap június 15-i számának címlapján hozott interjúról ugyanis kiderült, korábbi nyilatkozatokból lett összeollózva, de Návai új, exkluzív interjúként prezentálta azt. A hírt az amerikai TheWrap nevű filmes oldal írta meg, és azért kapott kiemelt figyelmet, mert Návai Anikó tagja a Golden Globe-ról döntő újságíró-szervezetnek, a támadások kereszttüzében álló Hollywood Foreign Press Associationnek (HFPA), mely ellen per is indult, és melyet a szervezettel szemben felmerült számos etikai vád miatt egyre több hollywoodi sztár is bojkottál. Így tett Scarlett Johansson is, akinek képviselője ezért meglepve szerzett tudomást arról, hogy a színésznő állítólag interjút adott a HFPA egyik tagjának.

A Nők Lapja főszerkesztője, Vass Virág is megszólal a TheWrap cikkében, melyben elmondja, a lap belső vizsgálata megállapította, hogy Návai korábbi interjúkból ollózott össze egy újat, ezért megszakítják a kapcsolatot a lapnak régóta dolgozó, Hollywoodban élő újságíróval:

Tájékoztatjuk olvasóinkat az incidensről, és elnézést kérünk minden érintett féltől a kellemetlenségekért. Az eset óta megszüntettük az együttműködést Anikóval, aki eddig számos minőségi anyagot hozott lapunknak, de ezúttal nyilvánvalóan súlyos hibát követett el

– mondta Vass Virág a TheWrapnak.

A TheWrap által szemlézett e-mailben, melyet Johansson sajtósának küldött, Návai elismerte, hogy átvett egy rövid idézetet a ScreenRant 2020. novemberi, a Fekete Özvegy budapesti forgatásáról szóló cikkéből, anélkül, hogy a forrást feltüntette volna, és hogy a Johansson életéről és karrierjéről szóló korábbi HFPA-interjúkból vett át anyagokat (a ScreenRant cikkében ráadásul a budapesti forgatásról szóló részek a Fekete Özvegyhez készült hivatalos kísérőfüzetben leírtak felhasználásával készültek). A Nők Lapja-cikkben (online itt érhető el) azonban erről szó sincs, ellenben Návai hosszan taglalja, hogy milyen régóta ismeri Johanssont és hogy legalább hússzor interjúzott már vele, és a jelen cikk is egy új a sorban. Johansson viszont arról tájékoztatta a Wrapet, hogy a HFPA-tagok interjúkérelmeit visszadobták a Fekete Özvegy után, azaz Návainak sem adott most interjút.

A TheWrap cikkében megszólaltatják Návait is, aki az alábbiakat nyilatkozta:

Minden újságíró fenntartja magának a jogot, hogy bármely cikkhez újra átnézze a korábbi interjúkat, nyilatkozatokat, átiratokat és jegyzeteket. A cikk egyértelműen a Scarlett-tel az évek során készített interjúimra és a karrierútjával kapcsolatos megjegyzéseimre reflektál. Minden magyar, aki elolvassa ezt a cikket, tudja, hogy ez egy, a korábbi munkáim alapján készült nagy cikk.

Csakhogy Vass Virág szerint Návai a Nők Lapjának ezt úgy adta el, mint egy friss, saját interjút:

Anikó folyamatosan több nemzetközi fesztiválon és sajtóeseményen dolgozik, tagja a HFPA-nak, évekig volt egy népszerű tévéműsora exkluzív interjúkkal Hollywoodból, így persze eszembe sem jutott, hogy a Scarlett-tel készült interjú ezúttal talán nem történt meg

– mondta a főszerkesztő a TheWrap cikkében.

A TheWrap megkereste a HFPA-t, amely épp májusban fogadott el egy új etikai és szakmai kódexet, ám a szervezet megkerülte a válaszadást, amikor arról kérdezték, indul-e eljárás a magyar újságíró ellen, gyakorlatilag azt felelve, hogy szerintük ez az adott újság belügye.

A HFPA ellen folyó perről (melyben Návai Anikó ugyancsak érintett) márciusban írtunk hosszabb összefoglalót, megszólaltatva a pert elindító norvég újságírót, Kjersti Flaat is (a folytatásról pedig itt). A botrány következtében a Golden Globe elvesztette a tévéközvetítést, az NBC ugyanis kihátrált a megegyezésükből, amíg a HFPA nem rendezi sorait. Emellett megszakította az együttműködést a szervezettel a Warner, az Amazon, a Netflix, de kiállt a HFPA ellen több civil szervezet és olyan színészek is, mint Mark Ruffalo vagy Tom Cruise, utóbbi még eddig megnyert három Golden Globe-ját is visszaküldte.

Legutóbb júniusban lépett ki a HFPA két tagja, Wenting Xu és Diederik van Hoogstraten, a lemondó levelükben pedig súlyos vádakat fogalmaztak meg ők is a szervezettel szemben. Döntésüket a toxikus légkörrel indokolták, és azzal, hogy a tagság nagy része még mindig hevesen ellennáll a változásnak, és a sokszínűség érdekében tett lépéseket mindenáron igyekeznek felhigítani. Emellett pedig a félelem, a korrupció és a verbális bántalmazás kultúrája uralkodik a szervezetben.

Disclaimer: Návai Anikó tavaly a 24.hu-n is publikált néhány interjút, de a fenti ügy ismeretében további anyagaira nem tartunk igényt. Az eddig megjelent anyagok valóságtartalmával kapcsolatban pedig most írásban megerősítést kérünk tőle.