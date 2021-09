A Dűne rendezője szerint az egy kaptafára készült Marvel filmek zombivá változtattak minket

Denis Villeneuve épp a Dűne promókörútját tölti, és ennek részeként adott interjút az El Mundo című spanyol lapnak, melyben olyan nagy témákat is érintettek, mint a nagy filmrendezők és a filmművészet mint olyan. Ám az interjúból természetesen csak a Marvelről szóló mondat került be a köztudatba, az is alaposan felduzzasztva és kiélezve. Villeneuve ugyanis azt mondta:

Talán túl sok olyan Marvel filmet láttunk, amelyek „kivágás-beillesztés” módszerrel egymás mintájára készültek. Talán ezek a fajta filmek kicsit zombivá változtattak minket… De nagy és drága filmekből is sok olyan van ma is, amelyek nagyon értékesek. Szóval semmi okom nincsen a pesszimizmusra.

A rendező szavaiban a legnagyobb Marvel-fanok is találhatnak igazságot, hiszen igenis vannak kottázható elemek ezekben a képregényfilmekben – nem mellőzte egy ez egyben ezeket a filmeket, mint Martin Scorsese tette pár éve, nemes egyszerűséggel közölve, hogy ezek nem is filmek valójában, ám aki fel akart háborodni, az természetesen megtette Villeneuve nyilatkozata kapcsán is.

A rendező arról is beszélt, hogy rengeteg példa van arra, hogy nagy blockbusterek komoly művészi értéket képviseltek, vagy akár keményen politizáltak, mint például Christopher Nolan vagy Alfonso Cuarón rendezései, és ő sem fogja vissza magát attól, hogy nagy büdzsével dolgozik. A szuperhősmozikkal sem azt látja problémának, hogy nem lennének jók ezek a filmek, egyszerűen csak nagyon egyformák, mintha egyazon öntőformában készültek volna.

Néhány filmes képes színesíteni kicsit, de akkor is mind ugyanabban a gyárban készülnek. Ez nem von le az értékükből, de ettől még egy formátumra készülnek.

Villeneuve mega-büdzséjű, mega-látványvilágú sci-fije, a Dűne októberben nyit a mozikban, de már a folytatásról suttognak. Ennek kapcsán a rendező azt mondta: ha lesz második rész, azt őrületes játszótérként fogja értelmezni. Az viszont, hogy valóban készülhet-e folytatás, nagyban függ majd a Dűne eredményeitől.