A dán királynő díszlettervezőként dolgozik majd a Netflixnek

Nem kisebb név szerepel majd a Netflix egyik projektjének stáblistáján, mint II. Margit dán királynő, ő lesz ugyanis a streamingszolgáltató egyik készülő filmjének díszlettervezője. A Netflix közleménye szerint Karen Blixen dán írónő Ehrengard című regényét viszik majd képernyőre, amelyet az Oscar- és Arany Pálma-díjas dán rendező, Bille August rendez majd. A történet Babenhausen mesebeli királyságban játszódik, a rendkívül színes díszletet pedig nem más álmodja meg, mint Dánia jelenleg is regnáló királynője.

A jelenleg 81 éves uralkodó 1972-ben ült fel apját követve az ország trónjára, az uralkodói feladatok mellett azonban nem hanyagolta másik hivatását, a művészetet sem: korábban például ő illusztrálta A Gyűrűk Ura dán kiadását, de több kiállítása is volt már Dánia különböző galériáiban. Emellett díszlettervezőként is kipróbálta magát, az ő keze munkáit dicséri többek közt több Andersen-adaptáció is.

A közlemény szerint a királynő hihetetlenül lelkes volt a projekt kapcsán, mivel Blixen regényeinek nagy rajongójának vallja magát. Az írónő fantasztikus világát elsősorban a dekupázs technika segítségével igyekezett megfogni, a rendező, August szerint pedig a királynő munkája nagyban meghatározza majd az egész film kifejezésmódját. Az Ehrengardot a jelenlegi tervek szerint 2023-ban láthatja majd a közönség a Netflixen.