Előzetest kapott Benedict Cumberbatch western-thrillere

A Netflixre decemberben érkező The Power Of The Dog nem lesz egyszerű darab.

A Sherlock főszereplőjeként hirtelen széles körben ismertté vált, azóta tucatnyi mozifilmben bizonyított Benedict Cumberbatch nem töltötte felesleges dolgokkal az elmúlt évet: ő kapta ugyanis a főszerepet Jane Campion rég várt western-thrillerében, a The Power of The Dog-ban, ahol egy kimondottan ijesztő, gyakran ugyanazt a dallamot fütyörésző farmert alakít majd.

A Zongoraleckével (1993) az első női rendezőnek járó Arany Pálmát, második nőként rendezői Oscar-jelölést, illetve a legjobb forgatókönyvért járó aranyszobrocskát is bezsebelő rendező a tizenkét évvel ezelőtti Fényes csillag óta nem rendezett mozifilmet, így nem csak Cumberbatch, illetve az érintett műfajok rajongóit, de a Campion munkáit kedvelőket is a képernyők elé ragasztani vágyó film a Netflixen mutatkozik majd be.

A The Power of The Dog mellékszerepeiben Jesse Plemons (Az ír, Fekete tükör), illetve Kirsten Dunst is feltűnik majd – előbbi a Cumberbatch által játszott Phil Burbank testvérét, utóbbi pedig annak feleségét alakítja majd.

Az 1925-ben, Montanában játszódó film – aminek zenéjét a Radiohead gitáros-billentyűse, Jonny Greenwood jegyzi – december elsején tűnik majd fel a streaming-szolgáltató kínálatában, néhány szerencsés azonban már azelőtt is láthatja, hiszen a Velencei Filmfesztiválon szeptember 2-án, a tengerentúli mozik egy részében pedig novemberben már látható lesz.

Nekünk azonban egyelőre be kell érnünk egy előzetessel: