Valóban Banksy festette a nemrég felbukkant falfestményeket, az egyiket már meg is rongálták

Mint arról beszámoltunk, Banksy stílusára hajazó festmények bukkantak fel a napokban Anglia több partvidéki városában: táncoló pár, evező gyerekek, és a többi, pénteken pedig az is kiderült, hogy az alkotások valóban Banksy művei, az utcaművész ugyanis az Instagram-oldalára posztolt videóban leplezte le magát. A posztban A Great British Spraycationnek nevezi a láthatólag most zajló nyaralását – a staycation szó olyan vakációt jelent, amikor nem utazik külföldre, hanem saját hazájában vagy szűkebb lakóhelyén fedez fel látványosságokat, Banksy szójátékában pedig, ugye, a festékszóróra is utal, ami az ő vakációjának alapeleme.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Banksy (@banksy) által megosztott bejegyzés

Akárhogy is, a videóban bemutatott új alkotások közül az egyiket azóta tönkre is tették: valaki fehér festékkel mázolta össze a tengerparti nyaralását töltő, koktélozó patkány képét. A festmény az egy másik Banksy-alkotásnak is helyet adó Lowestoft városában volt, de a vandalizmus miatt nem volt hosszú életű. Egy helyi lakos, Richard Girling a Facebookon osztotta meg a tönkretett festményről készült videót és fotókat. Mint írja, naponta arrafelé sétáltatja a kutyáját, és tegnap este is elsétált a patkányos mű mellett, akkor még nem volt semmi baja, sorban érkeztek az emberek, hogy lefotózzák azt, éjfél körül viszont már a rombolásról szóló Facebook-posztokat talált. Ma reggel egy nő megpróbálta helyrehozni a rombolást és lemosni a fehér festéket a festményről.

Ha valaki esetleg azért tette tönkre a képet, mert bántotta, hogy egy patkányt ábrázol, akkor az illető vélhetőleg nem ismerte Banksy munkásságát, melyben az uitóbbi hónapokban a patkányok voltak a legnépszerűbb állatok, akik többféle élethelyzetben is felbukkantak munkáin.